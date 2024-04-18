Yeni Nesil Mercedes EQA ve EQB Türkiye\'de Satışa Sunuldu

Teknoloji

Büyük bir heyecanla beklenen yeni nesil Mercedes EQA ve EQB, resmi olarak Türkiye pazarına giriş yaptı. Birçok donanım iyileştirmesi ve yenilenen tasarım ile birlikte gelen tamamen elektrikli araçların, şimdiden oldukça ilgi görmesi bekleniyor.

2024 yılının başında ilk etapta Avrupa'da satılmaya başlayan modeller sportif çizgileriyle dikkat çekerken, Mercedes yönetimi otomobillerin çevresel sürdürülebilirlik anlamında da oldukça başarılı olduğunu öne sürüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Makyajlı Mercedes EQA ve EQB satışa girdi

Modellerde özel AMG tasarımının standart olarak gelmesi büyük bir memnuniyetle karşılanırken, sürücüler Advance Plus ve Premium paketleriyle birtakım ek seçenekler elde edebiliyor. Ayrıca kişiselleştirme anlamında da devasa bir çeşitlilik sunacağı söylenen yeni EQA ve EQB, özellikle iç tasarım konusunda birçok farklı opsiyonla birlikte geliyor. Araçların orijinal Dolby Atmos ses deneyimi sunması da müzikseverlerin ilgisini çekmiş durumda.

Yeni nesil EQA ve EQB, standart modellerinde 140 kW güç ve 385 Nm tork ile birlikte geliyor. Tek şarjlık menzilin ise 500 kilometreyi bulduğu konuşuluyor. Karbon emisyonu tarafında 0'a yaklaştığı söylenen otomobillerin, elektrik tüketimi anlamında da oldukça verimli olduğu belirtildi. Elbette son kararı kullanıcılar verecek. Mercedes, yeni elektrik araçlarıyla önümüzdeki dönemde de karşımıza çıkacak gibi gözüküyor.

İşte yeni nesil EQA ve EQB fiyatları: