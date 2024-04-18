Yeni Nesil Mercedes EQA ve EQB Türkiye\'de Satışa Sunuldu

Büyük bir heyecanla beklenen yeni nesil Mercedes EQA ve EQB, resmi olarak Türkiye pazarına giriş yaptı. Birçok donanım iyileştirmesi ve yenilenen tasarım ile birlikte gelen tamamen elektrikli araçların, şimdiden oldukça ilgi görmesi bekleniyor.
2024 yılının başında ilk etapta Avrupa'da satılmaya başlayan modeller sportif çizgileriyle dikkat çekerken, Mercedes yönetimi otomobillerin çevresel sürdürülebilirlik anlamında da oldukça başarılı olduğunu öne sürüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Makyajlı Mercedes EQA ve EQB satışa girdi
Modellerde özel AMG tasarımının standart olarak gelmesi büyük bir memnuniyetle karşılanırken, sürücüler Advance Plus ve Premium paketleriyle birtakım ek seçenekler elde edebiliyor. Ayrıca kişiselleştirme anlamında da devasa bir çeşitlilik sunacağı söylenen yeni EQA ve EQB, özellikle iç tasarım konusunda birçok farklı opsiyonla birlikte geliyor. Araçların orijinal Dolby Atmos ses deneyimi sunması da müzikseverlerin ilgisini çekmiş durumda.
Yeni nesil EQA ve EQB, standart modellerinde 140 kW güç ve 385 Nm tork ile birlikte geliyor. Tek şarjlık menzilin ise 500 kilometreyi bulduğu konuşuluyor. Karbon emisyonu tarafında 0'a yaklaştığı söylenen otomobillerin, elektrik tüketimi anlamında da oldukça verimli olduğu belirtildi. Elbette son kararı kullanıcılar verecek. Mercedes, yeni elektrik araçlarıyla önümüzdeki dönemde de karşımıza çıkacak gibi gözüküyor.
İşte yeni nesil EQA ve EQB fiyatları:
Yeni EQA 250+ : 2.582.000 TL
Yeni EQA 350 4MATIC : 3.170.000 TL
Yeni EQB 250+ : 2.628.000 TL
Yeni EQB 350 4MATIC : 3.250.000 TL
Mercedes, elektrikli araç yatırımlarını artırıyor! Peki neden?
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Mercedes yeni nesil elektrik araçları ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Mercedes marka bir otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Yeni Nesil Mercedes EQA ve EQB Türkiye'de Satışa Sunuldu - Son Dakika
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