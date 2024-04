Yeni Nesil Mercedes EQA ve EQB Türkiye\'de Satışa Sunuldu

NVIDIA DLSS Destekleyen Yeni Oyunlar Duyuruldu

NVIDIA, yapay zeka destekli DLSS teknolojisinin üç yeni oyun tarafından benimsendiğini duyurdu. Bu güncelleme, Steam'de en çok istek alan bir oyun dahil olmak üzere sevilen yapımlara DLSS desteği sağlayacak. DLSS, GeForce RTX ekran kartlarıyla oyunların grafik performansını artırarak hem grafik kalitesinde iyileşme hem de performans artışı sağlıyor. Yeni oyunlar arasında Manor Lords, Oddsparks: An Automation Adventure ve Welcome to ParadiZe bulunuyor. NVIDIA, RTX teknolojilerini içeren 500'den fazla oyun olduğunu belirtiyor ve RTX ekran kartı sahiplerinin daha fazla oyunda performans artışı yaşayacağını vurguluyor.