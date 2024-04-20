Yeni Renault Kangoo Türkiye pazarına giriş yapıyor

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Türkiye'nin en popüler ticari araçl modellerinden biri olan Renault Kangoo, yenilenmiş ve elektrikli modeliyle Türkiye pazarına giriş yapacak. Yeni Kangoo ailesinin teknik özelliklerine ve Türkiye fiyatına gelin birlikte göz atalım.

Yeni Renault Kangoo ailesi Türkiye'de

Renault'un hafif ticari araç segmentindeki güçlü atağı, Türkiye pazarını sallamaya hazırlanıyor. Yenilikçi ve çevreci çözümleriyle dikkat çeken Yeni Kangoo ailesi, Türkiye'deki kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Yeni Kangoo E-Tech %100 Elektrikli ve Yeni Kangoo Van modelleri, kendilerine özgü özellikleriyle öne çıkıyor ve Renault'un hafif ticari araçlar konusundaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yeni Kangoo E-Tech %100 Elektrikli, sınıfının en iyi değerlerine sahip bir elektrikli araç olarak karşımıza çıkıyor. Sahip olduğu 90 kW (120 beygir) elektrik motoru ve 45 kWh bataryasıyla 285 km menzil sunmasıyla dikkat çeken bu model, çevreci ve ekonomik bir sürüş deneyimi vadediyor. Geniş iç mekanı ve pratik saklama alanlarıyla da kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.

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Kapsamlı şarj çözümleri ise tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Yeni Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli'nin bataryası 22 kW AC hızlı şarj ile 2 saat 30 dakikada %5'ten %80'e şarj edilebiliyor. 22 kW şarj cihazıyla birlikte batarya, menzili etkilememek ve şarj sürelerini kısaltmak üzere sıcaklığı doğru seviyede tutan sıvı soğutma ve rezistanslı ısıtma sistemine sahip.

80 kW DC şarj cihazı ise yaklaşık 30 dakikada 170 km menzil sağlıyor. 11 kW halka açık şarj noktasında 2 saat 40 dakikada %15'ten %80'e şarj oluyor. 7,4 kW duvar kutusunda 6 saatten daha kısa bir sürede %15'ten %100'e şarj oluyor.

Katlanabilir ve çok pratik bir saklama kutusu, bagajdaki kablolar (mod 3 şarj kablosu ve ev veya green-up bağlantıyı destekleyen isteğe bağlı esnek şarj cihazı) için gerekli alanı sağlıyor.

Yeni Kangoo Van modeli ise iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun bir hafif ticari araç olarak öne çıkıyor. Güçlü motor seçenekleri ve geniş yükleme kapasitesiyle işletme sahiplerine ve ticari kullanıcılara hitap eden bu model, özellikle yük taşımacılığı yapanlar için ideal bir seçenek olacak. Modern iç mekanı ve sürücü destek sistemleri de cabası.

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Yeni Renault Kangoo Van, L2 Equilibre versiyonuyla lansmana özel 915.000 TL'den başlayan fiyatı ve 200.000 TL, 12 Ay, %2,99 faizli kredi kampanyasıyla; Yeni Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli Iconic ise lansmana özel 1.675.000 TL'den başlayan fiyatıyla 18 Nisan'dan itibaren Türkiye'de satışa sunuluyor.

Renault'un yeni Kangoo ailesi, Türkiye'deki hafif ticari araç segmentinde büyük bir etki yaratacak zira dediğimiz gibi, Kangoo zaten Türkiye'de hayli popüler. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.