Yeni Renault Kangoo Türkiye pazarına giriş yapıyor

Türkiye'nin en popüler ticari araçl modellerinden biri olan Renault Kangoo, yenilenmiş ve elektrikli modeliyle Türkiye pazarına giriş yapacak. Yeni Kangoo ailesinin teknik özelliklerine ve Türkiye fiyatına gelin birlikte göz atalım.
Yeni Renault Kangoo ailesi Türkiye'de
Renault'un hafif ticari araç segmentindeki güçlü atağı, Türkiye pazarını sallamaya hazırlanıyor. Yenilikçi ve çevreci çözümleriyle dikkat çeken Yeni Kangoo ailesi, Türkiye'deki kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Yeni Kangoo E-Tech %100 Elektrikli ve Yeni Kangoo Van modelleri, kendilerine özgü özellikleriyle öne çıkıyor ve Renault'un hafif ticari araçlar konusundaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor.
Yeni Kangoo E-Tech %100 Elektrikli, sınıfının en iyi değerlerine sahip bir elektrikli araç olarak karşımıza çıkıyor. Sahip olduğu 90 kW (120 beygir) elektrik motoru ve 45 kWh bataryasıyla 285 km menzil sunmasıyla dikkat çeken bu model, çevreci ve ekonomik bir sürüş deneyimi vadediyor. Geniş iç mekanı ve pratik saklama alanlarıyla da kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.
Renault ve Volvo elektrikli ticari için birleşti! Flexis doğdu
Kapsamlı şarj çözümleri ise tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Yeni Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli'nin bataryası 22 kW AC hızlı şarj ile 2 saat 30 dakikada %5'ten %80'e şarj edilebiliyor. 22 kW şarj cihazıyla birlikte batarya, menzili etkilememek ve şarj sürelerini kısaltmak üzere sıcaklığı doğru seviyede tutan sıvı soğutma ve rezistanslı ısıtma sistemine sahip.
80 kW DC şarj cihazı ise yaklaşık 30 dakikada 170 km menzil sağlıyor. 11 kW halka açık şarj noktasında 2 saat 40 dakikada %15'ten %80'e şarj oluyor. 7,4 kW duvar kutusunda 6 saatten daha kısa bir sürede %15'ten %100'e şarj oluyor.
Katlanabilir ve çok pratik bir saklama kutusu, bagajdaki kablolar (mod 3 şarj kablosu ve ev veya green-up bağlantıyı destekleyen isteğe bağlı esnek şarj cihazı) için gerekli alanı sağlıyor.
Yeni Kangoo Van modeli ise iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun bir hafif ticari araç olarak öne çıkıyor. Güçlü motor seçenekleri ve geniş yükleme kapasitesiyle işletme sahiplerine ve ticari kullanıcılara hitap eden bu model, özellikle yük taşımacılığı yapanlar için ideal bir seçenek olacak. Modern iç mekanı ve sürücü destek sistemleri de cabası.
Makyajlandı! Yeni Renault Captur tanıtıldı
Yeni Renault Kangoo Van, L2 Equilibre versiyonuyla lansmana özel 915.000 TL'den başlayan fiyatı ve 200.000 TL, 12 Ay, %2,99 faizli kredi kampanyasıyla; Yeni Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli Iconic ise lansmana özel 1.675.000 TL'den başlayan fiyatıyla 18 Nisan'dan itibaren Türkiye'de satışa sunuluyor.
Renault'un yeni Kangoo ailesi, Türkiye'deki hafif ticari araç segmentinde büyük bir etki yaratacak zira dediğimiz gibi, Kangoo zaten Türkiye'de hayli popüler. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Yeni Renault Kangoo Türkiye pazarına giriş yapıyor - Son Dakika
Steam'in dolar kuruna geçmesinden sonra makul fiyatları ile oyunseverlerin gönlünde taht kurmaya başlayan Epic Games, geçtiğimiz saatlerde bazı geliştiricilere zam sinyali veren bir mail gönderdi. Birçok oyuncuda büyük bir şok etkisi yaratan bu gelişmenin, resmiyet kazandığı takdirde önümüzdeki dönemde Türk oyun sektörünü nasıl etkileyeceği merak ediliyor.
Umidigi G9 5G, yüksek donanım kalitesi ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Yeni nesil Unisoc yonga seti T765, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 90 Hz destekli geniş LCD ekran gibi özelliklere sahip olan cihaz, 50 MP ana arka kamera ve 8 MP selfie kamerasıyla da kullanıcılara iyi bir deneyim sunmayı vaat ediyor. 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 99,99 dolarlık fiyatıyla da dikkat çeken Umidigi G9 5G'nin satış başarısı merakla bekleniyor.
Google, Android 15 işletim sistemiyle birlikte depolama donanımının sağlığını gösterebilecek bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, depolama bileşeninin sağlığını yüzde olarak görebilecekler. Android 15'in beta testleri temmuz ayında sonlanacak ve kararlı sürümü ağustos ve ekim ayları arasında yayınlanacak.
Samsung yönetimi, artan rekabet ve askeri gerginliklerden dolayı haftada 6 gün çalışmaya başlayacak. Şirket, çalışma verimliliğini artırmayı hedefliyor. Kararın sadece yönetim kadrosunu etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu. Firma, finansal durumunu iyileştirmek için bu adımı atmış gibi görünüyor.
Boeing, stabil dikey iniş ve kalkış yapabilen otonom hava araçları geliştirerek uçan taksiler projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Elektrikli olan bu taksi filosu, yoğun saatlerde havalimanları ve şehir merkezleri arasındaki ulaşımı güvenli ve hızlı bir şekilde sağlayacak. Uçan taksilerin resmi olarak kullanıma sunulması 2030 yılında hedefleniyor.
OnePlus Pad Go, uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken bir tablet modeli olarak Hindistan'da satışa çıktı ve şimdi Avrupa pazarına açılıyor. Erken sipariş verenlere indirim ve şarj cihazı hediye edilecek. OnePlus'ın daha premium tabletler tasarlamaya başladığı iddiaları da var.
Google, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için Pixel 8a modelini tanıtacak. Cihazın özellikleri arasında 6.1 inç OLED ekran, Google Tensor G3 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama, 64 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı kamera ve 13 MP ön kamera bulunuyor. Ayrıca Android 14 işletim sistemi ve 4,500 mAh batarya da beklenen özellikler arasında yer alıyor. Google Pixel 8a'nın fiyatı ise 128 GB için 708,99 Kanada doları, 256 GB için 792,99 Kanada doları olarak sızdırıldı.
Tesla'nın yeni Model 3 Performance modelinin özellikleri sızdırıldı. Aracın beygir gücü 500'ün üzerinde olacak ve adaptif sönümleme sistemi ile süspansiyon sertliği ayarlanabilecek. Ayrıca Track Mode yazılımı sayesinde yol tutuş ve fren sistemleri özelleştirilebilecek. Aracın sportif çizgileri, karbon fiber spoileri ve yenilenen iç tasarımıyla dikkat çekeceği düşünülüyor.
Lucid Air Sapphire, Tesla Model S Plaid'e karşı verdiği sınavda başarılı oldu ve dünyanın modifiye edilmemiş en hızlı 4 kapılı sedanı unvanını aldı. Air Sapphire, 0-97 km/h hıza 1.89 saniyede ulaşırken, çeyrek mil uzunluğunda bir drag yarışında 8.930 saniye gibi zor bir derece elde etti. Ayrıca araç, tek şarj ile 687 kilometre mesafe katedebiliyor.
Playofflar başlamadan önce Kia, EV9 sahiplerine araçlarının iç mekanlarını sevdikleri NBA takımlarının renkleri ve logolarıyla kişiselleştirebilecekleri yeni bir tema sunuyor. Kia EV9'unuzun ekranını özel renkler ve logolarla kişiselleştirebilir, benzersiz seslerle karşılayıp uğurlama özelliğinden de faydalanabilirsiniz. Tema, Kia Access Uygulaması veya Kia Sahibi Portalı üzerinden aktifleştirilebilir ve takım başına 39,99 dolara satın alınabilir.
Xiaomi, yeni akıllı saati Xiaomi Watch 2'yi tanıttı. Google Wear OS işletim sistemi kullanan saat, yüksek performans ve düşük enerji tüketimi sağlayan çift çekirdekli yapısıyla dikkat çekiyor. 495mAh bataryasıyla 65 saate kadar pil ömrü sunan saat, şık tasarımı ve farklı renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ayrıca kamera uzaktan kumanda özelliği, spor modları ve sağlık izleme özellikleriyle de dikkat çekiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?