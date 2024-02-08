Yeni Toyota Supra Elektrikli veya E-Yakıt Teknolojisiyle Geliyor - Son Dakika
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Teknoloji

Yeni Toyota Supra Elektrikli veya E-Yakıt Teknolojisiyle Geliyor

Yeni Toyota Supra Elektrikli veya E-Yakıt Teknolojisiyle Geliyor

Toyota'nın 2JZ motoru ile ürettiği yeni nesil Supra, sürpriz bir değişiklikle geliyor. Yeni Supra elektrikli veya e-yakıt teknolojisine sahip olacak. İlk olarak Supra GRMN sürümü çıkacak ve BMW'ye ait S58 ünite kullanacak.

08.02.2024 20:06
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Gönüllere taht kuran bir otomobil var gündemimizde. Toyota'nın 2JZ motoru ile otomobil tutkunlarının vazgeçemediği Supra, yeni neslinde sürpriz bir değişiklikle geliyor. Marka BMW ile işbirliği içerisinde ürettiği son nesil Supra modelinin ardından yeni seride sürpriz bir değişime gidiyor. İşte yeni Toyota Supra motor özellikleri ve detayları…

Yeni Toyota Supra elektrikli veya e-yakıt teknolojisine sahip olacak!

Bildiğiniz üzere ShiftDelete.Net ekibi olarak elektrikli otomobil teknolojilerinden sizlere sıklıkla bahsediyoruz. Dünya çapında birçok markanın yaptığı elektrikli dönüşüm hamlesinin yanı sıra köklü otomotiv üreticisi Toyota daha farklı planlar içerisinde. Markaya göre gelecek elektrikli otomobillerde değil hidrojen veya sentetik yakıt teknolojilerinde.

Yeni Toyota Supra Elektrikli veya E-Yakıt Teknolojisiyle Geliyor

Bu düşünce doğrudur veya yanlıştır orası tartışmaya oldukça açık bir konu. Bu sebeple bu başka bir haberimizin konusu. Ana konumuza geri dönecek olursak Toyota bu düşünce ile hareket ederek Yeni Toyota Supra modelini elektrikli veya e-yakıt teknolojisiyle piyasaya sürecek.

Ford'dan çok ucuza elektrikli otomobil hamlesi!

Bir önceki nesilde BMW ile işbirliği yaparak yeni Supra'yı üreten firma bu nesil için de ortağını değiştirmedi. Marka Supra'nın 2JZ ruhuna zıt olsa da biri e-yakıt teknolojisine sahip diğeri ise tam elektrikli iki farklı ünite geliştiriyor. Marka bu nesil için kendi prensip sınırlarından ayrılmış olsa da onlar için de büyük bir deneme olacak.

Gelen ilk bilgilere göre e-yakıt teknolojisine sahip Supra 3 litrelik 6 silindirli bir motora sahip olacak. Bu ünite 340 ile 400 Hp arasında güç üretecek. Ayrıca gerçek otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi olan 6 ileri manuel şanzıman seçeneği de 8 ileri otomatik şanzıman seçeneğinin hemen yanında yer alacak.

Yeni Toyota Supra Elektrikli veya E-Yakıt Teknolojisiyle Geliyor

Ancak ilk olarak Supra GRMN sürümünü göreceğiz. Bu modelde BMW'ye ait S58 ünite yer alacak. 450-500 Hp güç sunacak olan model iddialara göre BMW M4'ten daha hızlı olacak. Peki siz yeni Toyota Supra hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Sizin düşünceleriniz neler ?

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