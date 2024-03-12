Volkswagen Passat, yeni nesliyle birlikte Türkiye pazarına giriş yaptı. Şirketin ikonik modellerinden biri olan Passat, dokuzuncu neslinde önemli değişikliklere gidiyor. Hem tasarım hem de motorda bazı değişiklikler bulunuyor. İşte yeni Volkswagen Passat fiyatı ve özellikleri.
Volkswagen Passat (2024) fiyatı ve özellikleri
Volkswagen'den gelen açıklamaya göre yeni Passat, 144 mm uzayarak 4,917 mm uzunluğa ulaştı. Bu da şimdiye kadarki en büyük Passat versiyonu olduğu anlamına geliyor. İç hacimde de artış görüldü, arkada 50 mm daha fazla diz mesafesi sunuyor. Bagaj hacmi ise 40 litre genişleyerek 690 litreye ulaştı.
Yeni model, Türkiye pazarında 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Bunlar arasında 1.5 litrelik 150 PS gücündeki hibrit benzinli motor, 2.0 litrelik 193 PS gücünde dizel motor ve 2.0 litrelik 265 PS gücündeki benzinli motor bulunuyor.
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Hafif hibrit motorun 250 Nm, dizel motorun 400 Nm ve benzinli performans motorunun ise 400 Nm tork değerine ulaştığı bildirildi. Her üç motor da 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
Yeni Passat; Türkiye'de Business, Elegance ve R-Line donanım paketleriyle satılacak. Tüm paketlerde standart olarak 12,9 inç bilgi-eğlence sistemi, 10,25 inç dijital gösterge paneli ve çeşitli sürüş destek sistemlerine sahip olacak.
Yeni Passat'ın fiyatı ise donanıma göre değişiyor. Hafif hibrit benzinli motorlu Business donanımlı modelin fiyatı 2 milyon 430 bin TL'den başlıyor. En yüksek donanımlı R-Line paketli benzinli motora sahip Passat ise 4 milyon 300 bin TL'yi buluyor.
Son Dakika › Teknoloji › Yeni Volkswagen Passat Türkiye'de Satışa Sunuldu - Son Dakika
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