Yeniçağa'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı

Yeniçağa Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı açıldı.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı 17 projenin sergilendiği fuarın açılışını Yeniçağa Kaymakamvekili Mustafa Şahin, Belediye Başkanı Recai Çağlar, kurum müdürleri, idari amirler ve protokol üyeleri yaptı.

Programda öğrencilerin farklı alanlarda hazırladığı projeler, davetliler tarafından incelendi. Bilimsel düşünme, araştırma ve üretkenliği teşvik etmeyi amaçlayan fuarda sergilenen çalışmalar beğeni topladı.

Okul yönetimi, fuarın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.