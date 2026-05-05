Yerli Vanadyum Membranı Geliştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerli Vanadyum Membranı Geliştirildi

05.05.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇOMÜ, enerji depolamada kullanılan yerli membran üretti, maliyetler düştü, dışa bağımlılık azaltıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde yürütülen çalışmada, güneş ve rüzgar santrallerinde üretilen enerjinin depolanmasında kullanılan güvenli ve şarj edilebilir vanadyum redoks akış bataryaları için yerli membran (lityum-iyon bataryalar veya akışlı bataryalar gibi enerji depolama teknolojilerinde kullanılan özel bir bileşen) geliştirildi.

Prof. Dr. Filiz Uğur Nigiz yürütücülüğünde gerçekleştirilen ve TÜBİTAK 2515 Programı kapsamında desteklenen "Zirkonyum Metal Organik Kafeslerle Üretilen Kompozit Membranların Vanadyum Redoks Membranı Olarak Kullanımı ve Batarya Performansı Projesi"nde, ithal edilen ve yüksek maliyetli olan Nafyon membrana alternatif malzeme üretilmesi hedeflendi.

Akademisyenler, yaklaşık 1,5 yıllık çalışma sonunda güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının depolanmasını sağlayan vanadyum redoks akış bataryalarında kullanılan membranı yerli olarak üretmeyi başardı.

Prof. Dr. Nigiz, AA muhabirine, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşmasıyla birlikte enerji depolama teknolojilerinin öneminin arttığını söyledi.

Vanadyum redoks akış bataryalarının özellikle büyük ölçekli enerji depolamada öne çıktığını belirten Nigiz, bu sistemlerdeki Nafyon membranın kritik bir bileşen olduğunu ifade etti.

Gelişen teknoloji ışığında dünyanın batarya teknolojilerine geçiş yaptığını belirten Nigiz, proje kapsamında enerji depolama ve iletmede önem taşıyan redoks bataryalarında kullanılan ve maliyetli bir malzeme olan sentetik iyonik polimer olan Nafyon yerine yerli bir membran üretmeyi amaçladıklarını anlattı.

"Tamamen yerli üretim"

Nigiz, Nafyon membranın alternatifinin yaygın bulunamaması nedeniyle 5 ila 10 bin liraya ithal edildiğini dile getirdi.

Kendi ürettikleri aynı boyuttaki yerli membranın fiyatının ise 50 ila 100 lira arasında olduğunu ifade eden Nigiz, şöyle konuştu:

"Tamamen yerli üretim. Testlerini yaptık, Nafyonla karşılaştırdık. Yüksek kapasiteli bataryalarla enerji depolama teknolojisi zaten ülkemizin de gündeminde olan bir teknoloji ve bataryanın en önemli malzemesi membranlar olduğu için bu konuda iyi bir ilerleme kaydettik."

Nigiz, yaklaşık 1,5 yıl önce başladıkları projede şu an sonuç aşamasına geldiklerini ve patent çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Çok ucuz bir malzemeden Nafyon'a alternatif çok fonksiyonlu bir malzeme geliştirebildiklerini anlatan Nigiz, "Biz bu teknoloji ve membran sayesinde Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtarmayı planlıyoruz. Hem AR-GE'de hem de sanayide çok fazla kullanılacak bir malzeme geliştirmiş olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yerli Vanadyum Membranı Geliştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:21:49. #7.12#
SON DAKİKA: Yerli Vanadyum Membranı Geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.