Dijital dönüşümün lokomotifi internetle birlikte hayatımıza giren mecralardan biri de YouTube. Bünyesinde tonlarca video barındıran ve özellikle son 10 yılda içerik üreticilerine gelir kapısı olmayı başaran platform her geçen gün büyümeye devam ediyor. Peki 18 yıldır aktif bir şekilde faaliyet gösteren mecraya bugüne kadar kaç video yüklendi? Bu soru kısa bir süre önce yanıt buldu.

YouTube'a bugüne kadar kaç video yüklendi?

Blog yazarı Ethan Zuckerman, web sitesi üzerinden paylaştığı raporla YouTube hakkında bilinmeyenlere ışık tuttu. Buna göre platforma 2006-2023 tarihleri arasında tamı tamına 13 milyar 325 video yüklendi. Paylaşılan istatistiğe baktığımızdaysa mecranın 2006'dan başlamak üzere bir büyüme trendine girdiği ve 2023 yılı itibariyle zirve yaptığını söylemek mümkün.

Zuckerman, 2023'te YouTube'a 4 milyardan fazla video yüklendiğini ve bunun bir rekor olduğunun altını çiziyor. Bunun dışında platformdaki videoların izlenme sayıları da beklentilerin biraz altında kaldı. Zira raporda tüm videoların sadece yüzde 4'lük kısmının 10 bin ve üzeri görüntülenme elde ettiği ifade ediliyor.

GTA 6 çıkmadan rekor kırdı!

Platformla ilgili ilgi çeken bir diğer detay ortalama izlenme sayısı. Buna göre bir YouTube videosu ortalama 39 kez izleniyor. Bunun dışında YouTube'da geçtiğimiz haftalarda yeni bir rekor kırıldı. Rockstar'ın GTA 6 tanıtım fragmanı yayınlanmasının ardından ilk 24 saat dolmadan 70 milyondan fazla izlendi ve kırılması zor bir rekora imza attı. Bu rekoru daha önce ABD'li ünlü YouTuber MrBeast, 59.4 milyon izlenme elde eden "7 Days Stranded At Sea" ("7 Gün Denizde Mahsur Kaldık") videosu ile elinde tutuyordu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!