Yunanistan\'da 15 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor

Teknoloji

YUNANİSTAN'da, yeni yıl itibarıyla 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımında kısıtlamaya gidileceği belirtildi.

Dijital Yönetişim Bakanı Dimitris Papastergiu, ülkede 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayacak yeni bir uygulamanın hazırlığının yapıldığını duyurdu. Papastergiu, 2025'in ilk aylarında kullanıma hazır olması planlanan uygulamanın tablet ve akıllı telefonlara yüklenebileceğini bildirdi.