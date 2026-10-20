AİÇÜ öğretim üyesi Dr. Elif Aydın'ın E. coli projesi TÜBİTAK 3501 desteği aldı - Son Dakika
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AİÇÜ öğretim üyesi Dr. Elif Aydın'ın E. coli projesi TÜBİTAK 3501 desteği aldı

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AİÇÜ öğretim üyesi Dr. Elif Aydın\'ın E. coli projesi TÜBİTAK 3501 desteği aldı
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AİÇÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Aydın'ın projesi TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. E. coli suşlarına yönelik yenilikçi tedavi yaklaşımlarını araştıracak projede Tıp ve Eczacılık'tan akademisyenler yer alıyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Aydın’ın yürütücülüğünü üstlendiği proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

AİÇÜ öğretim üyesi Dr. Elif Aydın'ın E. coli projesi TÜBİTAK 3501 desteği aldı

“Yüksek Riskli E. coli ST131-H30Rx’e Karşı FimH-Hedefli, Gallium Yüklü Nanotaşıyıcı Sistem: Kateter İlişkili Sistit Modelinde In Vitro-In Vivo Değerlendirme ve Potansiyel Adjuvan Tedavi Yaklaşımı” başlıklı proje, yüksek riskli E. coli suşlarına karşı geliştirilebilecek yenilikçi tedavi yaklaşımlarının araştırılmasını hedefliyor.

Proje ekibinde araştırmacı olarak Tıp Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ergin Taşkın, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Volkan Bülbül, Dr. Öğr. Üyesi Şule Kızıl, Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Zeynep Üreyen Esertaş ve Araştırma Görevlisi İrem Arslantürk ile Eczacılık Fakültesinden Doç. Dr. Ahmet Gökhan Ağgül yer alıyor.

AİÇÜ öğretim üyesi Dr. Elif Aydın'ın E. coli projesi TÜBİTAK 3501 desteği aldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak bilimsel araştırmaları ve yenilikçi projeleri destekleyen TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında elde edilen bu başarıdan duyulan memnuniyet ifade edilerek, proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Elif Aydın ve projede görev alan tüm araştırmacılar tebrik edildi; akademik çalışmalarında başarılarının devamı dilendi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Elif AydınTübitakSağlıkEğitimSon Dakika

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