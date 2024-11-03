Akyaka\'da Kasım Sıcaklığı

Turizm

MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi'nde, yerli turistler, kasım ayında denize girip güneşlendi.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi, yerli turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Akyaka'da renkli görüntüler ortaya çıktı. Muğla, Aydın, Denizli ile İzmir'den gelenler, plajda gün boyu denize girip, güneşlenmenin tadını çıkarttı.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,