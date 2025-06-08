Amasra Bayramda Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Amasra Bayramda Yoğun İlgi Gördü

Amasra Bayramda Yoğun İlgi Gördü
08.06.2025 14:13
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Kurban Bayramı'nda Amasra'ya 19 bin araç girişi oldu. İlçe, tatilcilerin akınına uğradı.

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor. Tatilcilerin araç yoğunluğu oluşturduğu ilçeye, arife günü ve bayramın ilk 3 gününde toplam 19 bin 143 araç girişi oldu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasra, Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi gördü. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken ilçeye arife günü ve Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde toplam 19 bin 143 araç giriş yaptı. Restoranlardaki deniz ağırlıklı mutfak kültürü ve özel salatası da ilgi çeken ilçeye Bartın Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre; arife günü 3 bin 898, bayramın 1'nci günü 5 bin 248, bayramın 2'nci günü 8 bin 289 ve bayramın 3'üncü günü 1708 araç girişi oldu. 6 bin 600 nüfusu bulunan ilçeyi 4 günde 100 bine yakın günübirlik tatilcinin de ziyaret ettiği öğrenildi.

AMASRA MÜZESİ'NE 2 BİN ZİYARETÇİ

Bayram boyunca ilçe merkezi girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, araçları Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese sahası, Büyük Liman sahası, okul bahçeleri ve Kaymakamlık önündeki otoparka yönlendirdi. Turistler, Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'nda yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu ilçede, güzel havayı fırsat bilen tatilciler, plajdaki kumsalda gezip fotoğraf çektirdi. Gezi tekneleriyle dolaşan turistler, Amasra Kalesi'ni ve Tavşan Adası'nı da izleme fırsatı buldu. Ayrıca ilçede 1982 yılında açılan ve içinde birçok arkeolojik ve etnografik eser olan Amasra Müzesi'ni de bayram tatilinde 2 bin kişi ziyaret etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Amasra Bayramda Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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