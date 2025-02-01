Bakanlık, Turizm İşletme Belgesi Olmayan Otellere Karşı 7 Resmi Yazı Gönderdi - Son Dakika
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Bakanlık, Turizm İşletme Belgesi Olmayan Otellere Karşı 7 Resmi Yazı Gönderdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm işletme belgesi almayan otellere yönelik 81 ile 7 resmi yazı gönderdi. Belge alma zorunluluğu ve gerekli şartlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

01.02.2025 12:23
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın, turizm işletme belgesi olmayan oteller için 81 ile 1,5 yılda 7 resmi yazı gönderdiği belirtildi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 5'inci maddesinde yetkili idare tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, 6 ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu. Bu belgeyi yasal süresinde almayan konaklama tesisleri faaliyetini sürdüremez. Bir tesisin turizm işletme belgesi alabilmesi için öncelik şart iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olması. Bu ruhsat, yangın yeterlilik raporu dahil olmak üzere farklı kriterlerin incelenmesi sonrasında belediyeler ya da İl Özel İdaresi tarafından veriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu zorunluluğa rağmen turizm işletme belgesi almayan tesislere karşı azami hassasiyet gösterilmesi için 2023'ten itibaren farklı tarihlerde 81 ile 7 resmi yazı gönderdi. Bakanlık tarafından 21 Temmuz 2023, 31 Mayıs 2024, 07 Haziran 2024 tarihlerinde 81 il valiliğine ve belediyelere, 27 Haziran 2024 tarihinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemeye yetkili tüm idarelere (Belediye mücavir alanlarında belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare), 22 Kasım 2024 tarihinde 81 il valiliğine ve belediyelere bildirim yapıldı. Bolu Kartalkaya'daki otel yangınından sonra 27 Ocak ve 29 Ocak 2025 tarihlerinde de iki ayrı yazı ile aynı hususların bir kez daha hatırlatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Bakanlık, Turizm İşletme Belgesi Olmayan Otellere Karşı 7 Resmi Yazı Gönderdi - Son Dakika

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