Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilinin son günü ile birlikte dönüş yoluna geçildi. Tatilciler, sabah saatlerinden itibaren ilçeden ayrılmaya başladı. Gümbet Kavşağı Bodrum- Milas istikametinde araç yoğunluğu gözlenirken, kentin belirli noktalarında da trafik oluştu. Son 24 saat içerisinde 15 binden fazla aracın ilçeden çıkış yaptığı bildirildi.
Son Dakika › Turizm › Bodrum'da Bayram Dönüşü Yoğunluğu - Son Dakika
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