Bodrum\'da Sıcak Hava Turistleri Büyüledi

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da hava sıcaklığı 40 dereceye yükseldi. Sahil kenarları ve havuz başları doldu, bazı tesisler havuzlarına buz dökerek misafirlerini serinletmeye çalıştı.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da hava sıcaklığı 40 dereceye, deniz suyu sıcaklığı ise 24 dereceyi gösterdi. Başta Gümbet sahili olmak üzere Kumbahçe, Bitez, Ortakent, Yalıkavak ve Türkbükü gibi noktalarda yoğunluk yaşandı. Turistler hem denize girip serinledi hem de şezlonglarda uzanarak dinlendi. Bazı turistler ise havuz başlarını tercih etti. Tesisler havuzlarına buz dökerek, misafirlerini serinletmeye çalıştı. Sıcak havanın etkisini gelecek hafta ortasına kadar sürdürmesi bekleniyor.

Sıcak havalarda turistlerin deniz aktiviteleri yaptığını söyleyen plaj işletmecisi Şahin Günenç, "Denizler dolu, ilerleyen dakikalarda daha da dolu olacak. Turistler su sporları ve aktiviteler yaparak serinliyor. Bazı turistler jakuzilere buz döktürerek serinliyor" dedi.