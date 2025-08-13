Büyükçekmece'de 20 Kadın Japonya Turuna Gidemedi - Son Dakika
Büyükçekmece'de 20 Kadın Japonya Turuna Gidemedi

Büyükçekmece\'de 20 Kadın Japonya Turuna Gidemedi
13.08.2025 13:59
Büyükçekmece'de sosyal medya üzerinden tur alan 20 kadın, iflas eden şirket yüzünden mağdur oldu.

Büyükçekmece'de sosyal medyada gördükleri bir reklamdan yola çıkarak Japonya turu satın alan 20 kadın, firmanın iflas ettiği gerekçesiyle seyahate gidemedi. Kişi başı bin 500 euro ödeme yapan mağdurlar, ödemelerini geri alamayınca savcılığa giderek tur şirketinden şikayetçi oldu.

Büyükçekmece'de 20 kadından oluşan grup, sosyal medyadan bir turizm firmasıyla iletişime geçerek Japonya turu satın aldı. İddiaya göre, 10 günlük tur kişi başı 3 bin 500 Euro iken, erken ödeme ile fiyat bin 500 Euro'ya düştü. Kasım ayında seyahate çıkmaya hazırlanan gruptakiler, şirket yetkililerince atılan cep telefonu mesajıyla, turun iptal edildiğini ve geri ödemelerin 21 gün sonra yapılacağını öğrendi.

Şirketle ilgili araştırma yapan kadınlar, Temmuz ayında Japonya ve Avrupa turlarına giden müşterilerini dönüş yolunda mağdur ettiğini öğrendi. Şirketten muhatap bulamayan mağdurlar, ödemelerini de alamayınca savcılığa başvurdu.

' KİMSEYE ULAŞAMIYORUZ'

Seval Bek, "Bizler Japonya'ya gitmek için bir arayış içerisindeydik. Birçok acenteyi bu anlamda değerlendirdikten sonra Ocak ayında firmanın yapmış olduğu programın içeriğini beğendiğimiz için bize sunacakları imkan ve avantajları beğendiğimiz için görüşmeye başladık. Firman yeni ve bilmediğimiz bir yer olduğu için hepimiz kaygılandık. Bu yüzden firmanın TÜRSAB'a kayıtlı olup olmadığını, geçmişte verdiği hizmetlerde bir sıkıntı olup olmadığını araştırdık. Firma son 6 ayda gayet iyi hizmet vermişti ancak Temmuz ayında İtalya'ya düzenlediği turda oraya giden kişilerin mağdur olduğunu hemen akabinde de aynı hafta firmanın düzenlediği bütün turlarda katılan kişilere sadece uçak bileti alındığını otel rezervasyonlarının dahi yapılmadığını, yaklaşık 300 kişinin dünyanın farklı yerlerinde mağdur edildiğini öğrendik. Biz firmayı sosyal medyada yapmış oldukları tanıtımlarla bulduk. Bizimki 10 günlük bir turdu. 3 bin 500 Euro tutarındaki turu biz erken rezervasyon fırsatıyla bin 500 Euro'ya aldık. 23 Kasım'da Japonya'ya gidecektik. Firmanın bizi götürüp götürmeyeceğinin bile cevabını bilmiyoruz. Çünkü firma Temmuz ayında Japonya'ya götürdüğü kişilere 3'üncü günde 'firmamız iflas etmiştir, bundan sonraki bütün programınızı ve dönüşünüzü kendiniz sağlamak zorundasınız' diye bir mesaj attı. Sonra bu mesaj diğer turlardakilere ve hepimize düşmeye başladı. Kendilerine dönüş yaptığımız takdirde de ödemelerimizin 14-21 gün içerisinde de iade edeceklerini söylediler. Ancak biz Ağustos'un başından beri kimseye ulaşamıyoruz. O yüzden de mağdur olan arkadaşlarımızla birlikte yasal hakkımızı kullanmaya geldik" dedi.

'800 KİŞİ MAĞDUR'

Mağdurlardan Elvan Boyabatlı ise, "Japonya turu satın aldık erken rezervasyon yaparak 3 bin 500 Euro değerinde olan turu bin 500 Euro'ya aldık. Temmuz'un 15'inde turun iflas ettiğinden dolayı kapandığı bilgisini aldık. Şu anda muhatap bulamıyoruz mağduruz. Bu yüzden cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmaya geldik. Bizim grubumuz 20 kişilik. Toplamda 800 kişilik bir mağduriyet söz konusu. Turu satın alırken TÜRSAB'a üye olup olmadığının kontrolünü de yapmıştık. Mağduruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Turizm Büyükçekmece'de 20 Kadın Japonya Turuna Gidemedi - Son Dakika

SON DAKİKA: Büyükçekmece'de 20 Kadın Japonya Turuna Gidemedi - Son Dakika
