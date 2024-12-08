Erzincan'da Buz Tutan Göl Üzerinde Eğlenceli Anlar - Son Dakika
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Erzincan'da Buz Tutan Göl Üzerinde Eğlenceli Anlar

Erzincan\'da Buz Tutan Göl Üzerinde Eğlenceli Anlar

Erzincan'da, Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'ndeki Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu. Kayak antrenörü Canser Atila, bu eşsiz doğal güzellikte buz pateni yaptı.

08.12.2024 11:14  Güncelleme: 11:16
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HAVA sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ndeki 1700 rakımlı Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapan, 20-25 santim buz tabakasıyla kaplanan gölde kayak antrenörü Canser Atila, buz pateni yaptı.

Ergan Dağı'ndaki Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, 50 bin metreyi bulan 9 kayak pistiyle kayakseverlere ev sahipliği yapıyor. Merkezde kayağın yanı sıra buz pateni, snowboard, rafting, su kayağı, bot safari, dağ ve buz tırmanışı, yamaç paraşütü, dağ bisikleti, trekking, yayla tatili, at safarisi, cirit gibi birçok spor faaliyetinin de yapılmasına imkan sağlanıyor. Kayak merkezindeki tamamen donan doğal 1700 rakımlı Ardıçlı Gölü'nde, soğuk hava nedeniyle buz tabakası yer yer 25 santimetreye ulaştı.

Buz tutan gölün üzerinde buz pateni yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli kayak antrenörü Canser Atila, "Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Ardıçlı Gölü'nün üzerindeyiz. Bu mevsimde gölümüz, soğuklara yenik düşüp yaklaşık 20-25 santimetre buz kalınlığına ulaşıyor. Biz de bunu fırsat bilerek buz patenlerimizi takıp, çok güzel eğlenceli dakikalar geçirdik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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