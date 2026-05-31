Karagöl Tabiat Parkı Bayramda Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karagöl Tabiat Parkı Bayramda Yoğun İlgi Gördü

31.05.2026 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borçka Karagöl Tabiat Parkı, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

ARTVİN'in önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Artvin'in Borçka ilçesinde her mevsim farklı güzellikler sunan Karagöl Tabiat Parkı'nda, mayıs ayının son günlerinde yeşeren ormanlarla yüksek kesimlerdeki kar örtüsü aynı anda görüldü. Doğaseverler, yeşilin her tonunu barındıran manzara ile karla kaplı zirvelerin oluşturduğu eşsiz görüntüyü hayranlıkla izlerken; fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası olan Karagöl'de ziyaretçiler, bayram tatilini doğayla iç içe geçirdi.

'UMDUĞUMUZDAN İYİ BİR BAYRAMDI'

Karagöl'de işletmeci Zeki Öz, bayram tatili yoğunluğunun iyi geçtiğini ifade ederek, "Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle sezon öncesi tatil yapmak isteyenlerin bu tatili değerlendirmesi hem bizim açımızdan hem de yöremiz açımızdan iyi oldu. Umduğumuzdan daha iyi geçti. Gelen çok grubumuz oldu, gelecek olanlar da var. Bayramdan sonra da bir durgunluk olur ama sonrasında seri şekilde devam edeceğiniz düşünüyoruz. Hava şartlarına da bağlı oluyor. Yağmurdan dolayı bazı zorluklar çekiyoruz ama elimizden geldiği kadar da hizmet vermeye gayret ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Borçka Karagöl, Yerel Haberler, Etkinlikler, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Turizm Karagöl Tabiat Parkı Bayramda Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

15:24
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
15:13
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
14:28
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
13:46
İstanbul’dan Kanye West geçti İşte tarihi gecede kazanılan para
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 15:47:19. #7.13#
SON DAKİKA: Karagöl Tabiat Parkı Bayramda Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.