Kozluk'ta Rafting Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Turizm

Kozluk'ta Rafting Festivali Coşkusu

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen festivalde, Garzan Çayı'nda ilk kez rafting yapıldı.

03.05.2025 17:00
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BATMAN'da 'Kozluk Şehr-i Zor Doğa, Kültür ve Turizm Festivali' düzenlendi. Festival kapsamında Garzan Çayı'nda ilk kez rafting etkinliği düzenlendi. İlk raftingi Vali Ekrem Canalp yaparken, o anlar dronla kaydedildi.

Kozluk ilçesine bağlı Alıçlı köyünde bulunan Alıçlı Mesire Alanı'nda, Kozluk Kaymakamlığı ve Kozluk Belediyesi iş birliğiyle 'Kozluk Şehr-i Zor Doğa, Kültür ve Turizm Festivali' düzenlendi. Festivale; Vali Ekrem Canalp, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde, halk oyunları, erbane gösterisi, müzik öğretmenlerinin verdiği konser ve çeşitli etkinlikler yapıldı. Garzan Çayı'nda ilk kez rafting etkinliği düzenlendi. İlk raftingi Vali Ekrem Canalp yaparken, o anlar dronla kaydedildi.

'BATMAN AYNI ZAMANDA TURİZM KENTİ OLACAK'

Vali Ekrem Canalp, "Bugün Batman'da, Kozluk ilçemizde Garzan Çayı'nda rafting yapmanın heyecanını beraberce yaşadık. Öyle ki hepimiz, arkadaşlarımızla beraber Garzan Çayı'nın serin sularının tadına baktık. Botumuz ters döndü. Ters döndükten sonra tekrar botlarımıza binip, yolculuğumuzu tamamladık. Bunun heyecanı da güzelliği de bambaşka. Burada hem çayın güzelliğini yaşıyorsunuz, serin suları yaşama imkanınız var. Ama aynı zamanda etraftaki yeşillikleri de cenneti de gerçekten her şeyiyle de Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bütün nimetleri de burada görebiliyoruz. Her zaman şunu söylüyoruz. Batman aynı zamanda turistik değerler açısından da çok müstesna bir yer. Burada, örnekte görüldüğü gibi Batman'da her şey var. Kültür turizminin neyini arıyorsanız; Batman'da mevcut. Batman'ı da turizm kenti haline getireceğiz. Festivaller kenti Batman aynı zamanda turizm kenti Batman da olacak. Raftingle bir başlangıç yaptık. Bugün bir ters döndük. Dün idman seferlerini yapmışlar. Dün de botları iki defa alabora olmuş. Şunu söylemek istiyoruz. Rafting heyecanını yaşamak isteyenler varsa burada, Garzan Çayı'nda yeteri kadar heyecan yaşayacak alan vardır. Suyumuzun akışı da hızı da gücü de raftingin heyecanını yaşamaya yeterlidir" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

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