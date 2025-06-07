Mardin Kurban Bayramı'nda Turistlerle Doldı - Son Dakika
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Turizm

Mardin Kurban Bayramı'nda Turistlerle Doldı

07.06.2025 14:29
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Kurban Bayramı'nda Mardin, yerli ve yabancı turist akınıyla karşılandı, oteller doldu.

MARDİN, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerle doldu. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör, turist yoğunluğundan memnun olduklarını ifade ederek, "Günübirlik gelen misafirlerimiz çok, otellerimiz tamamen dolu. Yer bulamayan misafirlerimiz yakın yerlerde konaklayıp kenti gezmeye geliyorlar" dedi.Farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörü içerisinde kardeşçe yaşadığı tarihi ve tescilli yapılarıyla ilgi gören Mardin, yılın her döneminde olduğu gibi Kurban Bayramı tatilinde de turistlerin tercihi oldu. Kente gelen yerli ve yabancı turistler camilere, medreselere, kiliselere yoğun ilgi gösterdi. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dara Antik Kenti'nde kimi zaman uzun kuyruklar oluştu. Kentte 22 bin yatak kapasiteli otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. MARTOD Başkanı Özgür Gürgör, turist yoğunluğundan memnun olduklarını ifade ederek, "Gelen misafirlerimiz Mardin'i çok beğendi. Her gelen kendinden bir parça hissetti. Mardin dillerin ve dinlerin şehridir. Şu an çarşıda çok rahat şekilde 4-5 farklı dili duyabiliyorsunuz. Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce, Süryanice gibi. Kurban Bayramı, Mardin'de çok yoğun geçiyor. Günübirlik gelen misafirlerimiz çok, otellerimiz tamamen dolu. Yer bulamayan misafirlerimiz yakın yerlerde konaklayıp kenti gezmeye geliyorlar. Bizler de onlara en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz" dedi.'MARDİN'E HAYRAN KALDIK, ADETA BÜYÜLÜYOR 'İstanbul'dan gelerek Dara Antik Kenti'ni gezen Serpil Demirci, Mardin'e hayran kaldıklarını belirterek, "Mardin, birkaç saatte gezilecek ve görülecek bir yer değil. Ülkemizin doğusu ayrı batısı ayrı güzel. Buraya geniş zaman ayırmak lazım, ben bunu fark ettim. İnşallah daha sonra geniş ve uzun bir zamanda tekrar gelmeyi istiyorum" diye konuştu.Dara Antik Kenti'nin gezen Bülent Varol ise, Mardin'e ve tarihi yapılara hayran kaldıklarını söyledi. Tur ile geldiklerini ve tarihi mekanları gezdiklerini belirten Varol, "Dün Urfa'yı gezdik, bugün Mardin'deyiz. Şu an Dara Antik Kenti'ni geziyoruz, çok mükemmel bir yapı. İnsanı adeta büyülüyor" ifadelerini kullandı. '70 YAŞINDAYIM, İLK KEZ GELİYORUM VE ÇOK BEĞENDİM 'Ankara'dan gelen Sultan Çetin (70) ise, "Mardin çok güzel, havası çok güzel, çok beğendim. 70 yaşındayım, ilk kez geliyorum Mardin'e ve çok beğendim. Herkesin gelip görmesi lazım, harika bir yer" dedi. Şırnak'tan gelen Gülden Işıl, "Gezerken fark ettik, çok güzel tarihi yerleri var. Tavsiye üzerine geldim. Çok güzel geldi. İyi ki, gelmişim" diye konuştu. Adana'dan gelen Ayşe Özdemir, Mardin'i herkesin görmesi gereken nadide şehirlerden biri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu "Bayram tatilini fırsat bilerek geldik. Herkesin görmesi gereken nadide şehirlerin biridir. Çok beğendik ve herkese tavsiye edeceğiz. Aşırı tarih kokan bir şehir, herkese tavsiye ediyorum." İstanbul'dan gelen Çağrı Cömert de "Sabahtan beri geziyoruz, biraz yorulduk ama çok da beğendik" ifadelerini kullandı. Esnaf Seyhan Karaoğlu, turist yoğunluğuyla birlikte yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Mardin Kurban Bayramı'nda Turistlerle Doldı - Son Dakika

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