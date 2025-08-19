Sivas'ta Dipsizgöl Şelalesi'nde Rüzgar Gibi Serinleme

HAVA sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas'ta tatilciler, sulak yerler, mesire alanları ve yaylaları tercih etti. İstanbul'da yaşayan Bozkurt ailesi de yakınlarını ziyaret için geldikleri Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan tabiat harikası Dipsizgöl Şelalesi'nin soğuk suyunda serinleme imkanı buldu.

Kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Dipsizgöl Şelalesi, her mevsim manzarası ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 'Tabiat parkı' ilan edilen ve turizme kazandırılma projesi hazırlanan Dipsizgöl Şelalesi, ayrıca serinlemek için de bölge halkı ve tatilciler tarafından tercih ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas'ta tatilciler, sulak yerler, mesire alanları ve yaylaları tercih etti. İstanbul'da yaşayan Bozkurt ailesi de yakınlarını ziyaret için geldikleri ilçe yakınındaki tabiat harikası Dipsizgöl Şelalesi'nin soğuk suyunda serinleme imkanı buldu.

'HERKESİN GÖRMESİNİ TAVSİYE EDERİM'

Şelaleyi görmek için İstanbul'dan gelen Korkmaz Bozkurt, Sivaslı olduğunu belirterek, "Buraya serinlemeye geldik. Doğa harikası bir yer. Suyu aşırı soğuk. Çok da güzel bir yer ve herkese tavsiye ediyorum. Sırtımda ağrılar var. Soğuk su biraz iyi gelir diye de düşünerek suya girdik. Buraya ilk defa geliyorum. Şelale ve suyu çok güzel" dedi.

'ÇOK BEĞENDİM'

Kızı Züleyha Bozkurt ise "Burayı çok beğendim. Su da çok güzel. Ağrılara da iyi geldi. Herkese tavsiye ederim. İlk başta su soğuk olduğu için alışamadım ama serinlemeye başlayınca alıştım. Gezdik ve gördük, burası çok hoşuma gitti. Buraya bir daha gelmek isterim" diye konuştu.

Yaz dönemi ile birlikte Dipsizgöl Şelalesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandığı bildirildi.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne DOĞAN/SİVAS,