Trabzon Turizm Master Planı Tanıtıldı

TRABZON'da 2026-2053 yıllarını kapsayan 'Turizm Master Planı'nı için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alpaslan, "Türkiye bugün dünyada en fazla ülke kabul eden dördüncü ülke konumunda olmuş, dünyanın sayılı turizm ülkelerinden birisi haline gelmiştir. 65 milyar dolarlara ulaşan turizm geliri ile bu anlamda Türkiye, dünyanın lider ülkelerinden bir tanesidir" dedi.

Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve DOKA iş birliğinde hazırlanan 'Trabzon Turizm Master Planı'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. 2026-2053 yıllarını kapsayan planda, 15 farklı üniversiteden 34 akademisyen 9 ay süren bir çalışma sonucunda 32 ayrı başlıktan oluşan bin 300 sayfalık bir raporu ortaya koydu. Tanıtım toplantısına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri katıldı.

'65 MİLYAR DOLARLARA ULAŞAN TURİZM GELİRİYLE LİDER ÜLKELERDEN BİRİSİYİZ'

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alpaslan, Türkiye'nin turizm alanından lider ülkelerden bir tanesi olduğunu ifade ederek, "Türkiye bugün dünyada en fazla ülke kabul eden dördüncü ülke konumunda olmuş, dünyanın sayılı turizm ülkelerinden birisi haline gelmiştir. 65 milyar dolarlara ulaşan turizm geliri ile bu anlamda Türkiye, dünyanın lider ülkelerinden bir tanesidir. Türkiye'nin cennet bir ülke olması ve zengin turizm ürünlerine sahip olmasıyla büyük bir potansiyel taşımaktadır. Bizde ülke olarak bu potansiyeli, nitelikli turizm ürünlerine çevirip, başarılı girişimcilerimizle bunları sergilediğimizde bu başarıyı daha da ileriye taşıyacağız. Çok daha büyük hedeflere ulaşmak, bulunduğumuz noktadan çok daha iyi konumlara gelmek durumundayız" diye konuştu.

'ACIMASIZ BİR REKABET VAR'

Turizmin 12 aya yayılmasıyla ülke olarak avantajlı bir konumun hedeflendiğini belirten Alpaslan, "Trabzon'umuz kadim bir şehir. Kültür ve olağanüstü cennet güzellikleriyle özellikle Körfez ülkelerinde 'cennetten bir köşe' olarak görülen Trabzon'umuz, master planı ile birlikte tüm paydaşların katkısıyla sadece Körfez ülkeleri ile değil başka ülkelerden gelen insan sayısını daha da arttıracaktır. Sadece Trabzon değil Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin ve Giresun ile beraber bölgesel bir destinasyon hale gelerek dünyanın dört bir köşesinden misafirlerini ağırlayarak inşallah turizmde özeli bir destan yazacağına inanıyorum. Yeter ki üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Gelecek insanlara nitelikli hizmet sunduktan ve doğru tanıtım yaptıktan sonra akın akın insanların buraya gelmesinin önünde hiçbir engel yok. Turizm dünyada büyüdükçe ve geliştikçe rekabet koşulları olağanüstü artmaktadır. Her ülke turizmde daha fazla pay almak için çalışıyor. Acımasız bir rekabet var. Bizim olağanüstü güzelliklerimiz var. Trabzon'unumuz da saymakla bitmeyecek ürünlerimiz var. 12 ay boyunca turizmi geliştirmek ve dünyanın bütün ülkelerine hitap edecek çalışmalar yaptıktan sonra daha avantajlı bir konumda olacağız" ifadelerini kullandı.

'ORTAYA GÜZEL BİR MASTER PLANI ÇIKTI'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hazırlanan master planının bin 300 sayfalık bir rapordan oluştuğunu ifade ederek, "9 aylık bir emekleri için değerli İrfan hocamıza ve bizzat yerinde görerek fikir veren 34 akademisyene, bu kıymetli ekibe teşekkürlerimizi sunuyorum. Trabzon'umuz birçok yönüyle öne çıkan bir şehir. Anadolu'nun diğer şehirleri gibi, farlı özellikleri ve güzellikleri olan bir şehirdir. Bu özel ve güzel yönleri son yıllarda gelişen turizmle birlikte hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomisine tahvil etmek istiyoruz. Ciddi bir gayreti ortaya koyuyoruz. Güzel bir emek var ortada. 32 başlık çıktı, bin 300 sayfalık bir rapor oldu. Trabzon'da 156 ilgilisiyle birebir görüşmeler yapıldı. Güzel bir 'Master Plan' ortaya çıktı. Kabul kararını aldık. Bu işin uygulayıcıları olarak pratiğini denetleyerek, eylem planlarını yaparak ete kemiğe büründüreceğiz" dedi.

HABER-KAMERA: Efnan KÖSE/TRABZON,