Uludağ'da Sevgililer Günü Yoğunluğu

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşandı. Karın keyfini çıkarmak isteyen çiftler, pistleri doldurdu.

Türkiye'nin 20 otel, 7 misafirhane ve 8 bin 500 yatak kapasitesiyle ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'da, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğunluk yaşanıyor. Kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da otellerin doluluk oranının yüzde 85'e ulaştığı öğrenildi.

Zirvede, Sevgililer Günü nedeniyle günübirlik tatilcilerin de gelmesiyle yoğunluk yaşandı. Kimi çiftler kayak yaparken, kimileri ise kar topu oynadı, özçekim yaptı.Zirveye ailesiyle gelen Sinan Çetinköprü, "Eşimle birlikte Eskişehir'den geliyoruz. Uludağ'a daha önceden de çok kez geldim. Bir hafta sonu da kaçamak yapalım dedik. Gençler cıvıl cıvıl, pistler kalabalık. Biz de ailecek geldik" dedi.Kar kalınlığının 146 santim olarak ölçüldüğü Uludağ'da günün en düşük hava sıcaklığı ise 3 derece olarak belirlendi.