Şeftali-nektarin ihracatı yüzde 124 artışla 343,4 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
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Şeftali-nektarin ihracatı yüzde 124 artışla 343,4 milyon dolara ulaştı

Şeftali-nektarin ihracatı yüzde 124 artışla 343,4 milyon dolara ulaştı
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Türkiye'nin şeftali-nektarin ihracatı 2026 yılının ocak-ağustos döneminde miktar bazında yüzde 124, döviz getirisinde yüzde 134 artış yakaladı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, 250 milyon dolarlık sezon hedefinin şimdiden aşıldığını ve sezonun 400 milyon doların üzerinde kapatılacağını öngördüklerini belirtti.

Türkiye, 2025 yılının ilk sekiz aylık döneminde 82 bin 375 ton şeftali-nektarin ihraç etmişken, 2026 yılının aynı döneminde 184 bin 356 ton şeftali-nektarin ihracatına imza attı.

ŞEFTALİ-NEKTARİN İHRACATI MİKTAR BAZINDA YÜZDE 124, DÖVİZ GETİRİSİNDE YÜZDE 134’LÜK ARTIŞ YAKALADI.

Şeftali-nektarin ihracatı 2026 yılında yakaladığı ihracat başarısıyla domates, biber ve limon ihracatını geçerek yaş meyve sebze ihracatı kategorisinde mandalinanın ardından ikinci sıraya tırmandı.

2026 yılının ocak – ağustos döneminde şeftali ihracatı 154,2 milyon dolar olurken, nektarin ihracatının 189,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiği bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, 60 ülkeye şeftali, 58 ülkeye nektarin ihraç ettiklerini dile getirdi.

2025 yılında şeftali ve nektarin üretiminin soğuk hava koşullarından olumsuz etkilendiğini paylaşan Balık, “2026 yılında güzel bir sezon geçiriyoruz. 1 milyon tonun üzerinde rekoltemiz oluştu. Sezona 250 milyon dolar ihracat hedefiyle girmiştik. Şimdiden hedefimizi geçtik. Sezonu 400 milyon doların üzerinde ihracatla kapatacağımızı öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

ŞEFTALİ VE NEKTARİN ÜRETİMİNDE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜYÜZ

Şeftali ve nektarin ihracatında rekolte artışına rağmen ortalama ihraç fiyatının dolar bazında yüzde 4 artmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye şeftali üretiminde son 22 yılda büyük gelişim gösterdi. 2002 yılında 455 bin ton olan şeftali ve nektarin üretimimiz 25 yılda yüzde 159’luk artışla 1 milyon 180 bin tona ulaştı ve üretimde dünya üçüncülüğüne yükseldik. Şeftali ve nektarin üretimimiz 2025 yılında iklim krizi nedeniyle 642 bin tona gerilemişti. 2026 yılında şeftali ve nektarin rekoltemiz tekrar 1 milyon tonun üzerine çıktı. 2024 yılında 255 milyon dolar olan şeftali ve nektarin ihracatımız bu sene büyük gelişim gösterdi. Şeftali ve nektarin ihracatında yeni hedefimiz 500 milyon doları aşmak olacak.”

EN BÜYÜK RAKİBİMİZ IRAK VE RUSYA

Türkiye’nin şeftali ve nektarin ihracatını Rusya ve Irak domine etti. Şeftali ihracatında Irak, 72,5 milyon dolarla zirvede yer alırken, Rusya Federasyonu’na 65,5 milyon dolarlık şeftali ihraç ettik. Ukrayna ve Romanya 3,5 milyon dolarlık Türk şeftalisi talep ettiler.

Nektarin ihracatında Rusya Federasyonu 97 milyon dolarlık ihracatla Türk nektarinini en çok talep eden ülke olurken, Irak’a 69 milyon dolarlık nektarin ihraç edildi. Bu ülkeleri 6,8 milyon dolarla Romanya ve 5,2 milyon dolarla Ukrayna takip etti.

Haber: Halit Tunç

Kaynak: Haber Platformu

Ağustos, Türkiye, Ekonomi, İhracat, Döviz, Ege, Son Dakika

Son Dakika Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Şeftali-nektarin ihracatı yüzde 124 artışla 343,4 milyon dolara ulaştı - Son Dakika

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