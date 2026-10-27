Ağrı Tutak'ta Kaymakam Coşkun, yıl boyunca en çok kitap okuyan öğrenciyi kabul etti - Son Dakika
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Ağrı Tutak'ta Kaymakam Coşkun, yıl boyunca en çok kitap okuyan öğrenciyi kabul etti

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Ağrı Tutak\'ta Kaymakam Coşkun, yıl boyunca en çok kitap okuyan öğrenciyi kabul etti
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Kaymakam Ahmet Coşkun, İlçe Halk Kütüphanesinde yıl boyunca en çok kitap okuyan öğrenci Ayşe Solmaz'ı makamında kabul etti. Kütüphane sorumlusu Zeynep Yıldız'ın da katıldığı ziyarette Coşkun, öğrenciyi tebrik ederek eğitim hayatında başarılar diledi.


Ağrı'nın Tutak ilçesi Kaymakamı Ahmet Coşkun, İlçe Halk Kütüphanesinde yıl boyunca en çok kitap okuyan öğrenci Ayşe Solmaz’ı makamında kabul etti.

Ağrı Tutak'ta Kaymakam Coşkun, yıl boyunca en çok kitap okuyan öğrenciyi kabul etti

İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu Zeynep Yıldız’ın da eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Coşkun, öğrenci Ayşe Solmaz ile yakından ilgilenerek okuduğu kitaplar, kitaplara olan ilgisi ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında sohbet etti.

Çocuklarda kitap okuma sevgisinin geliştirilmesi ve okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çeken Kaymakam Coşkun, yıl boyunca gösterdiği gayret ve elde ettiği başarı dolayısıyla Ayşe Solmaz’ı tebrik ederek eğitim hayatında başarılarının devamını diledi.

Ziyaret, öğrenciye kitap okuma alışkanlığını sürdürmesi yönünde verilen teşvik ve iyi dileklerin ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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