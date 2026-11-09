Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde bilgisayar laboratuvarı törenle hizmete girdi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde bilgisayar laboratuvarı törenle hizmete girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda yeni bilgisayarlarla donatılan Bilgisayar Laboratuvarı törenle hizmete açıldı. Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, yeni donanımların öğrencilerin uygulamalı eğitim imkânlarını güçlendirdiğini belirtti.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda, yeni bilgisayarlarla donatılan Bilgisayar Laboratuvarı düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Açılış törenine Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, üniversite üst yönetimi ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Ocak Akdemir katıldı.
Laboratuvarı inceleyerek yetkililerden bilgi alan Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, yeni donanımlarla öğrencilerin uygulamalı eğitim imkânlarının güçlendirildiğini belirterek laboratuvarın üniversiteye ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Gülçin, yeni laboratuvarın eğitim-öğretim faaliyetlerine önemli katkılar sunmasını temenni etti.
Üniversitede eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirecek modern öğrenme ortamlarının oluşturulması hedefi doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi.
Haber: Servet Arslan
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