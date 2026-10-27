AİÇÜ heyeti, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen iklim diplomasisi paneline katıldı - Son Dakika
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AİÇÜ heyeti, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen iklim diplomasisi paneline katıldı

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AİÇÜ heyeti, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen iklim diplomasisi paneline katıldı
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AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu ve heyeti, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığındaki “Sıfır Atık’tan COP31’e: Türkiye’nin İklim Diplomasisi” paneline katıldı. Panelde iklim diplomasisi, sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele politikaları ele alındı.



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen “Sıfır Atık’tan COP31’e: Türkiye’nin İklim Diplomasisi” başlıklı panele katıldı.

AİÇÜ heyeti, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen iklim diplomasisi paneline katıldı

Programın açılış konuşmaları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panel oturumunda, Türkiye’nin iklim diplomasisi alanındaki çalışmaları, sıfır atık yaklaşımı ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen politikalar ele alındı.

AİÇÜ heyeti, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen iklim diplomasisi paneline katıldı

AİÇÜ heyetinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu’nun yanı sıra Genel Sekreter Nimet Terkir, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Engin Akagündüz, Prof. Dr. Emine Teyfur ve Doç. Dr. Akın Akıncıoğlu yer aldı.

AİÇÜ heyeti, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen iklim diplomasisi paneline katıldı

Panel, Türkiye’nin çevre politikaları, sürdürülebilirlik hedefleri ve uluslararası iklim diplomasisi alanındaki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerin paylaşılmasına imkân sağladı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
TürkiyeEğitimGüncelRektörCOP31Son Dakika

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