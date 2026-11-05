AİÇÜ Rektörü Gülçin, Ağrı Şeker Fabrikası ile olası iş birliğini değerlendirdi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşad Erdoğan, Üniversitemiz Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Akif Arslan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, iki kurum arasında ortaklaşa yürütülebilecek akademik ve uygulamalı çalışmalar ile potansiyel iş birliği alanları kapsamlı şekilde ele alındı. Görüşmede ayrıca, üniversitenin akademik bilgi birikimi, bilimsel araştırma kapasitesi ve uzmanlık alanlarının sanayi sektörüyle buluşturulmasına yönelik gerçekleştirilebilecek faaliyetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin bilimsel bilginin uygulamaya aktarılması, sektörel ihtiyaçlara yönelik çözüm üretilmesi ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi açısından önem taşıdığını belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşad Erdoğan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Haber: Servet Arslan