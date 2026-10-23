AİÇÜ Rektörü Gülçin, sempozyum kurulu ve sekretaryasına teşekkür belgesi takdim etti

AİÇÜ'si Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen VIII. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu’na sundukları katkılardan dolayı Sempozyum Düzenleme Kurulu üyeleri ve sekretarya personelini makamında kabul etti.

Makamda Gerçekleştirilen ziyarette Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin tarafından, sempozyumun başarılı bir şekilde düzenlenmesi ve yürütülmesinde emeği geçen kurul üyeleri ile sekretarya personeline Teşekkür Belgesi takdim edildi. Rektör Gülçin, sempozyumun gerçekleştirilmesine katkı sunan tüm katılımcılara ve görev alan personele teşekkür etti.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Karataş ise sempozyum sürecinde sağladığı destek ve katkılardan dolayı Üniversite Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin’e teşekkürlerini iletti.

Haber: Servet Arslan