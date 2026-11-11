Ordu'daki ÜNİLİG şampiyonasında AİÇÜ Kadın Boks Takımı Türkiye üçüncülüğünü kazandı - Son Dakika
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Ordu'daki ÜNİLİG şampiyonasında AİÇÜ Kadın Boks Takımı Türkiye üçüncülüğünü kazandı

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Ordu\'daki ÜNİLİG şampiyonasında AİÇÜ Kadın Boks Takımı Türkiye üçüncülüğünü kazandı
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Ordu'da 3-8 Kasım 2026'da düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası'nda AİÇÜ sporcuları derece aldı. 51 kiloda Esma Karakoç, 54 kiloda Dilan Özçelik ve 70 kiloda Yusuf Saltan Türkiye üçüncüsü olurken AİÇÜ Kadın Boks Takımı da takım sıralamasında Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) öğrencileri, Ordu’da 3-8 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Ordu'daki ÜNİLİG şampiyonasında AİÇÜ Kadın Boks Takımı Türkiye üçüncülüğünü kazandı

Şampiyonada üniversitemizi temsil eden sporculardan 51 kilogram kategorisinde Esma Karakoç, 54 kilogram kategorisinde Dilan Özçelik ve 70 kilogram kategorisinde Yusuf Saltan, Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca AİÇÜ Kadın Boks Takımı, takım sıralamasında Türkiye üçüncülüğünü elde ederek üniversiteye gurur yaşattı.

Ordu'daki ÜNİLİG şampiyonasında AİÇÜ Kadın Boks Takımı Türkiye üçüncülüğünü kazandı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak derece elde eden öğrencilerimizi tebrik ediyor, sporcularımızın yetişmesinde emeği bulunan antrenörlerimiz Prof. Dr. Ali Tekin ve Doç. Dr. Gülcan Tekin’e teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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