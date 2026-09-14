Iğdır\'da tırda uyuşturucu operasyonu, 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, Doğubayazıt ilçesinden Iğdır’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Tespit edilerek durdurulan bir Tırda ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 28 gram ve 8,04 gram yasaklı madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen M.Ç., Ö.Ç. ve A.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ve A.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüpheliler cezaevine gönderilirken, Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Haber: Halit Öztürk