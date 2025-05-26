10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim - Son Dakika
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Yaşam

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

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10 senedir İzmir\'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim
26.05.2025 13:45
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10 senedir İzmir\'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim
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İzmir'e 10 senedir gelip gittiğini belirten bir kadın, "İzmir'de 10 senedir değişmeyen bir şey varsa o da İzmir'e kendine has kokusu... Böyle bir lağam gibi bir şey kokuyor. Ben bunu bir türlü çözemedim" diyerek duruma tepki gösterdi.

İzmir'e 10 yıldır gelip gittiğini belirten bir kadın, kentteki kötü kokuya tepki gösterdi. İzmir'in kendine özgü bir kokusu olduğunu vurgulayan kadın, "Böyle lağım gibi bir şey kokuyor. Ben bunu bir türlü çözemedim" ifadelerini kullandı.

AYNI SORUN YENİDEN GÜNDEM OLDU

Kadının tepkisi kısa sürede gündem olurken, İzmir'de yıllardır zaman zaman kamuoyuna yansıyan koku sorunu da yeniden tartışma konusu haline geldi. Özellikle yaz aylarında artan koku şikayetleri, vatandaşlar tarafından kanalizasyon altyapısı ve atık su yönetimiyle ilişkilendiriliyor.

YETKİLİLERDEN ADIM ATMASINI BEKLİYORLAR

Kent sakinlerinin yıllardır dile getirdiği sorunla ilgili belediye ve ilgili kurumların nasıl bir adım atacağı merak konusu. Sosyal medya kullanıcıları, kokunun kaynağının belirlenip kalıcı çözüm bulunması çağrısında bulunuyor.

10 senedir İzmir\'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

Güncel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ender Kervancıoğlu:
    He ya. Birilerine ezberletip ezberletip konuşturun böyle. Belki demogojiyle izmir'i CHP'den alırsınız. Olmazsa seçim tekrarlatırsınız, olmazsa kayyum atarsanız. Büyük şehirleri bileğinizin gücüyle alamayacağınızı kabullendiniz. Sizde entrika dümen bitmez. Ülkenin kanseri oldunuz artık. 15 67 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    beğenmiyorsan gitme 8 25 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bravo biri en snunda kral çıplak demeyi başarmış.. belediyeler hiç çalışmıyor sokaklar kaldırımlar çok kötü görevliler denetlenmiyor.. 16 5 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    izmirimizin doğal parfümü parfümsüz yaşayamayız bazen kuvvetli bazen hafif yanına yaklastinmi cigerlerin açılıyor vitamin gibi 4 3 Yanıtla
  • Ramazanefe2019:
    İzmir bir noktası gerçekten bok kokuyor aynısı Kadıköy'de vardı o kokuyu çözdüler güzelim İzmir'in bu pis kokusunuda inşallah çözerler 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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