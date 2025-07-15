15 Temmuz darbe girişiminin izleri 5 yıldızlı otelde korunuyor - Son Dakika
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15 Temmuz darbe girişiminin izleri 5 yıldızlı otelde korunuyor

15 Temmuz darbe girişiminin izleri 5 yıldızlı otelde korunuyor
15.07.2025 09:51
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerler tarafından basılan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, o gecenin izlerini taşıyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerler tarafından basılan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, o gecenin izlerini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, o geceki haliyle korunuyor.

Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafede Turban mevkisindeki otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 9 yıl önceki gibi muhafaza edildi. Otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatı ile odalar kapatıldı ve hiçbir müşteriye verilmedi. Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu ifade edildi. FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, 40 kurşunun izleri ise tek tek numaralandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerlerin ateşlediği 80'in üzerinde mermi izi göze çarpıyor. İki odanın pencereleri kırık halde muhafaza edilirken, duvar ile içerideki tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam 15 Temmuz darbe girişiminin izleri 5 yıldızlı otelde korunuyor - Son Dakika

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