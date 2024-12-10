30 yıl cezaevinde kalmış babanın oğullarının mezarını ziyaret ettiği anlar yürek dağladı - Son Dakika
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Yaşam

30 yıl cezaevinde kalmış babanın oğullarının mezarını ziyaret ettiği anlar yürek dağladı

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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ortaya çıkan trajedilere bir yenisi daha eklendi. 30 yıl ülkenin en kötü şöhretli hapishanesi Sednaya'da kalan babanın, Esad tarafından öldürülen oğullarının mezarını ziyaret ettiği anlarda çekilen görüntü yürek dağladı.

10.12.2024 14:03
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Suriye'deki muhalif gruplar, düzenledikleri yıldırım harekatıyla 12 gün içerisinde başkent Şam'ı ele geçirerek Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirdi. Ailesiyle birlikte ülkeyi terk eden Esad, Rusya'ya sığındı. Ülkede 13 yıldır devam eden iç savaş ve dış faktörlerin birleşimi, devrik liderin şaşırtan sonunu hazırladı.

ACILI BABANIN HİKAYESİ YÜREK DAĞLADI

Yaşanan bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Suriye'de ülkenin en gizli ve en kötü şöhretli hapishanesi Sednaya'da 30 yıl boyunca hapsedilen ve oğulları Esad askerleri tarafından öldürülen babanın hikayesi, yıllardır ülkede yaşanan insanlık trajedisini gözler önüne serdi. Oğullarının mezarını ziyaret eden babanın o esnada yaktığı ağıt yürekleri dağladı.

30 yıl cezaevinde kalmış babanın oğullarının mezarını ziyaret ettiği anlar yürek dağladı

Beşşar Esed, Suriye, Toplum, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 30 yıl cezaevinde kalmış babanın oğullarının mezarını ziyaret ettiği anlar yürek dağladı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Kenan Baybars:
    yaşasın zalimler için cehennem... 37 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Esad rejimi sona erdi.. Şimdi Ülkemizi terk Edip gidin 12 19 Yanıtla
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