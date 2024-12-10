30 yıl cezaevinde kalmış babanın oğullarının mezarını ziyaret ettiği anlar yürek dağladı

Yaşam

Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

\'Biz sizi korumaya geldik\'

Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın! Taksicinin yanıtı ise bomba

Suriye'deki muhalif gruplar, düzenledikleri yıldırım harekatıyla 12 gün içerisinde başkent Şam'ı ele geçirerek Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirdi. Ailesiyle birlikte ülkeyi terk eden Esad, Rusya'ya sığındı. Ülkede 13 yıldır devam eden iç savaş ve dış faktörlerin birleşimi, devrik liderin şaşırtan sonunu hazırladı.

ACILI BABANIN HİKAYESİ YÜREK DAĞLADI

Yaşanan bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Suriye'de ülkenin en gizli ve en kötü şöhretli hapishanesi Sednaya'da 30 yıl boyunca hapsedilen ve oğulları Esad askerleri tarafından öldürülen babanın hikayesi, yıllardır ülkede yaşanan insanlık trajedisini gözler önüne serdi. Oğullarının mezarını ziyaret eden babanın o esnada yaktığı ağıt yürekleri dağladı.