Suriye'deki muhalif gruplar, düzenledikleri yıldırım harekatıyla 12 gün içerisinde başkent Şam'ı ele geçirerek Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirdi. Ailesiyle birlikte ülkeyi terk eden Esad, Rusya'ya sığındı. Ülkede 13 yıldır devam eden iç savaş ve dış faktörlerin birleşimi, devrik liderin şaşırtan sonunu hazırladı.
Yaşanan bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Suriye'de ülkenin en gizli ve en kötü şöhretli hapishanesi Sednaya'da 30 yıl boyunca hapsedilen ve oğulları Esad askerleri tarafından öldürülen babanın hikayesi, yıllardır ülkede yaşanan insanlık trajedisini gözler önüne serdi. Oğullarının mezarını ziyaret eden babanın o esnada yaktığı ağıt yürekleri dağladı.
Son Dakika › Yaşam › 30 yıl cezaevinde kalmış babanın oğullarının mezarını ziyaret ettiği anlar yürek dağladı - Son Dakika
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