37 yıllık saat tamircisinin tek bir şikayeti var - Son Dakika
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Yaşam

37 yıllık saat tamircisinin tek bir şikayeti var

37 yıllık saat tamircisinin tek bir şikayeti var

Ordu'da 37 yıldır saat tamirciliği yapan Salih Sakarya, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte saatçilik mesleğine ilginin azaldığını söyledi. Sakarya, gençlerin mesleği beğenmediğini söyleyerek çırak bulamadığından dert yandı.

11.12.2024 13:01
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Ordu'da 37 yıldır saat tamirciliği yapan Salih Sakarya, teknolojinin ilerlemesi ve gençlerin mesleğe ilgi göstermemesi nedeniyle çırak bulamadığını söyled.

Altınordu ilçesinde yaşayan Salih Sakarya, 1987 yılında saatçilik mesleğine çırak olarak başladı. 7 senelik çıraklık döneminin ardından işinde ustalaşıp tamirci dükkanı açan Sakarya, 37 yıldır saat tamiri ve bakımı yapıyor. 8 metrekarelik dükkanında çalışarak 6 kişilik ailenin geçimini sağlayan Salih Sakarya, son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte mesleğinin arka planda kalmasından yakınıyor.

37 yıllık saat tamircisinin tek bir şikayeti var

ÇIRAK BULAMAMAKTAN ŞİKAYETÇİ

Sakarya, gençlerin mesleğine ilgi göstermediğini, yıllardır mesleği öğretecek çırak bulamadığını ifade etti. Mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğunu anlatan Salih Sakarya, "Teknoloji geliştikçe biz yavaş yavaş tükendik ve artık bu işin sonuna geldik. Çünkü hangi meslekte olursa olsun çıraklığın olmadığı bir yerde zanaatın gelişmesi, ileriye gitmesi mümkün değil. Bizimki de öyle oldu. Bizde de çırak yok. Çoğu kişi saatler bozulduğu zaman çöpe atıyor ve yenisini alıyor. Saatçilikte usta, zanaatkar bulunamayacağı için son dönemlerimizi yaşıyoruz. Herkese şunu söylemek istiyorum, bizden faydalanın, bu işi öğrenmeye çalışın. Elinizdeki bozuk saatleri yaptırın. Yaptırdığınız bu saatler yanınıza kâr kalacak çünkü bizden sonra yaptırmaya usta bulamayacaksınız" dedi.

"İMİTASYON SAATLER İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI"

İmitasyon saatlerin zararlarına değinen Sakarya, "Bir usta olarak saat alacaklara önerim, imitasyon malzemeden üretilen saatleri almamaya dikkat edin. Eğer saatten anlamıyorsanız bu işi yapan ve saatten anlayan kişilerden yardım alın. Çünkü imitasyon saatler bu sektörü ve zanaatı bitirdi. Ayrıca imitasyon ürünlerin vücutta çok büyük zararı da var. Bu imitasyon saatler, orijinal olmayan toplama malzemelerden yapıldığı için insan sağlığına zarar veriyor. Bunlara dikkat etmeye çalışalım" diye konuştu.

Teknoloji, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 37 yıllık saat tamircisinin tek bir şikayeti var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tugay KLN:
    akıllı telefonlar, akıllı saatler... başını kaldır heryerde dijital ekranlar.... günümüz gençlerin artık ne işi olur... 0 0 Yanıtla
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