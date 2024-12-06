6. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri Kağıthane'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

6. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri Kağıthane'de Başladı

6. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri Kağıthane\'de Başladı

Kağıthane Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 6. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri, Hasbahçe Mesire Alanı'nda başladı. Etkinlikte Malatya'ya özgü kayısı, yöresel lezzetler, el işlemeleri ve halk oyunları tanıtılıyor.

06.12.2024 09:38  Güncelleme: 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAĞITHANE Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu iş birliğiyle Hasbahçe Mesire Alanı'nda 6'ncı Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri başladı. Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek etkinlikte, Malatya'ya özgü coğrafi işaretli kayısısı, yöresel lezzetleri, el işlemeleri ve bölgenin halk oyunları tanıtılıyor.

İlk günden yoğun ilgi gören tanıtım günleri kapsamında kurulan stantlarda kağıt kebabı, kavurma, içli köfte, analı kızlı, lahmacun gibi yöresel lezzetler yer alıyor. Kayısı yarışmasının da yapıldığı etkinlikte el yapımı el işleri, sergiler ve halk oyunları gösterileri de görülebilir.

'MALATYA TANITIM GÜNLERİMİZE HERKESİ BEKLİYORUZ'

Malatya Dernekler Federasyon Başkanı Yılmaz Durmuş, "Malatya Tanıtım Günleri'nin 6'ncısını gerçekleştiriyoruz. Bugün kapılarımızı açtık, yarın da resmi açılışımızı gerçekleştireceğiz. Diğer alanda Kültür Standımız var. Malatya Valiliğimiz ve Malatya Büyük Şehir Belediyemiz, ilçe belediyeleri ve Ticaret Odamız olmak üzere tüm Malatyalı ve İstanbullu hemşehrilerimizi kültür standımızda misafir edeceğiz. Bir tarafta da ürün standımız var. 100'de 70'i Malatya esnafı olmak üzere, Malatya'nın tüm ürünlerini bugün burada sergiliyorlar. Başta kayısı, kayısının tüm ürünleri, tarhana, kuru üzüme kadar ürünler bulunuyor. Şu an burada taze üzüm de bulunmakta. Yemek standlarımızda da ziyaretçiler Malatyamızın kağıt kebabı, kavurması, içli köftesi, analı kızlısına kadar da ürün bulabilecekler. Malatya'nın kayısılarının kalitesiyle ilgili bir yarışmamız olacak. Kayısıdan anlayan bir arkadaşımız yarışma düzenleyecek. 1'inci olana da ödül verilecek. Pazar gününe dek sürecek olan Malatya Tanıtım Günlerimize herkesi bekliyoruz" dedi.

'ÖZEL AROMALI ÜRÜNLERİMİZİ TANITIYORUZ'

Malatya'dan tanıtım günleri için gelen esnaftan Özcan Kaya ise "Malatya Hekimhan'dan özel ürünlerimizi getirdik. Hekimhan cevizi, Arapgir üzümü gibi özel aromalı ürünlerimiz var. Pütürge dutumuz, üzümden yapılan köpük pestilimiz, dut ürünlerimiz ile İstanbul'daki misafirlerimizi Malatya Tanıtım Günlerimize bekliyoruz. Malatya'nın özel lezzetlerini tatmaya herkesi bekliyoruz. Kayısı yarışması gerçekleşecek. Takdir jüri üyelerinin, sonuçları bekliyoruz" diye konuştu.

'ARAPGİR MOR REYHANINDAN YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ÜRÜNLERİMİZ VAR'

Esnaf Ferdi Akbulut da "Arapgirimizin ürünlerini İstanbul'da tanıtıyoruz. Tescilli ürünlerimizden Arapgir köhnü üzümümüzün yaprağından getirdik. Yine üzümümüzün pekmezini getirdik. Üzümümüz geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Arapgirin Coğrafi İşaretli olan Köhnü üzümü kışlık olarak çıkıyor. Üzümümüzü astığımızda ilkbahara dek tazeliğini koruyor. Aynı zamanda Arapgirimizin bitki kategorisinde de coğrafi işaret alan ilk bitkisi, Arapgir Mor Reyhanı'ndan yapmış olduğumuz ürünlerimiz var. Dut pekmezimiz, pestilimiz, kayısı ve reyhan gazozumuz var. Bunlar Arapgir'de yaşayan kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürünlerimiz. Biz de Kağıthane'de 6'ncı Malatya Tanıtım Günleri'nde yerimizi aldık. Herkesi standımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Kağıthane, Malatya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 6. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri Kağıthane'de Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
09:13 Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:27 Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
15:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret zammı için “denge“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı
14:57 Deniz Çakır’dan “Ferhunde“ itirafı: Ondan sonra “Ben oyuncuyum“ dedim Deniz Çakır'dan "Ferhunde" itirafı: Ondan sonra "Ben oyuncuyum" dedim
14:51 Memurlara bir hak daha geliyor Memurlara bir hak daha geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 11:26:48. #1.11#
SON DAKİKA: 6. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri Kağıthane'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.