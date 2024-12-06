6. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri Kağıthane\'de Başladı

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KAĞITHANE Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu iş birliğiyle Hasbahçe Mesire Alanı'nda 6'ncı Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri başladı. Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek etkinlikte, Malatya'ya özgü coğrafi işaretli kayısısı, yöresel lezzetleri, el işlemeleri ve bölgenin halk oyunları tanıtılıyor.

İlk günden yoğun ilgi gören tanıtım günleri kapsamında kurulan stantlarda kağıt kebabı, kavurma, içli köfte, analı kızlı, lahmacun gibi yöresel lezzetler yer alıyor. Kayısı yarışmasının da yapıldığı etkinlikte el yapımı el işleri, sergiler ve halk oyunları gösterileri de görülebilir.

'MALATYA TANITIM GÜNLERİMİZE HERKESİ BEKLİYORUZ'

Malatya Dernekler Federasyon Başkanı Yılmaz Durmuş, "Malatya Tanıtım Günleri'nin 6'ncısını gerçekleştiriyoruz. Bugün kapılarımızı açtık, yarın da resmi açılışımızı gerçekleştireceğiz. Diğer alanda Kültür Standımız var. Malatya Valiliğimiz ve Malatya Büyük Şehir Belediyemiz, ilçe belediyeleri ve Ticaret Odamız olmak üzere tüm Malatyalı ve İstanbullu hemşehrilerimizi kültür standımızda misafir edeceğiz. Bir tarafta da ürün standımız var. 100'de 70'i Malatya esnafı olmak üzere, Malatya'nın tüm ürünlerini bugün burada sergiliyorlar. Başta kayısı, kayısının tüm ürünleri, tarhana, kuru üzüme kadar ürünler bulunuyor. Şu an burada taze üzüm de bulunmakta. Yemek standlarımızda da ziyaretçiler Malatyamızın kağıt kebabı, kavurması, içli köftesi, analı kızlısına kadar da ürün bulabilecekler. Malatya'nın kayısılarının kalitesiyle ilgili bir yarışmamız olacak. Kayısıdan anlayan bir arkadaşımız yarışma düzenleyecek. 1'inci olana da ödül verilecek. Pazar gününe dek sürecek olan Malatya Tanıtım Günlerimize herkesi bekliyoruz" dedi.

'ÖZEL AROMALI ÜRÜNLERİMİZİ TANITIYORUZ'

Malatya'dan tanıtım günleri için gelen esnaftan Özcan Kaya ise "Malatya Hekimhan'dan özel ürünlerimizi getirdik. Hekimhan cevizi, Arapgir üzümü gibi özel aromalı ürünlerimiz var. Pütürge dutumuz, üzümden yapılan köpük pestilimiz, dut ürünlerimiz ile İstanbul'daki misafirlerimizi Malatya Tanıtım Günlerimize bekliyoruz. Malatya'nın özel lezzetlerini tatmaya herkesi bekliyoruz. Kayısı yarışması gerçekleşecek. Takdir jüri üyelerinin, sonuçları bekliyoruz" diye konuştu.

'ARAPGİR MOR REYHANINDAN YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ÜRÜNLERİMİZ VAR'

Esnaf Ferdi Akbulut da "Arapgirimizin ürünlerini İstanbul'da tanıtıyoruz. Tescilli ürünlerimizden Arapgir köhnü üzümümüzün yaprağından getirdik. Yine üzümümüzün pekmezini getirdik. Üzümümüz geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Arapgirin Coğrafi İşaretli olan Köhnü üzümü kışlık olarak çıkıyor. Üzümümüzü astığımızda ilkbahara dek tazeliğini koruyor. Aynı zamanda Arapgirimizin bitki kategorisinde de coğrafi işaret alan ilk bitkisi, Arapgir Mor Reyhanı'ndan yapmış olduğumuz ürünlerimiz var. Dut pekmezimiz, pestilimiz, kayısı ve reyhan gazozumuz var. Bunlar Arapgir'de yaşayan kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürünlerimiz. Biz de Kağıthane'de 6'ncı Malatya Tanıtım Günleri'nde yerimizi aldık. Herkesi standımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.