70 yaşındaki kasap, torununu teşvik için sınava girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

70 yaşındaki kasap, torununu teşvik için sınava girdi

70 yaşındaki kasap, torununu teşvik için sınava girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 50 yıldır kasaplık yapan Necmettin Özkan, torununu teşvik etmek amacıyla girdiği YKS'de 220 puan aldı. Ancak başka bir adayın önüne geçmemek için tercih yapmadı.

14.08.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 50 yıldır kasaplık yapan ve torununu teşvik amacıyla girdiği YKS'de yerleştirme puanıyla birlikte 220 puan alan Necmettin Özkan (70), başka bir genç adayın önüne geçmemek için tercih yapmadığını söyledi.

İnegöl'de yaşayan kasap Necmettin Özkan, torununa teşvik olmak amacıyla bu yıl YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi. Sonuçlar açıklanınca Özkan, yerleştirme puanıyla birlikte 220 puan aldı. Başarılı olduğu için büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Özkan, sınava giren bir başka adayın önüne geçmemek için tercih yapmama kararı aldı.

Sınava kendini denemek için girdiğini söyleyen Necmettin Özkan, laborantlık ve veteriner bölümlerinden tercih yapabilir durumda olduğunu belirterek,

"Tercih yapmadım. 'Neden' dersen, gençlerden birinin puanın önüne geçip de okul hayatını etkilemek istemedim. Ama bundan sonra ara tercihler olursa niyetim var yapmaya. Ben 220 puan aldım. Şu an vaziyet böyle. Sadece kendimi denemek istedim. Güzel bir puan aldım. Başka bir kardeşimizin önüne geçmemek için tercih yapmadım. Yalnız, ara tercihler yapabilirim bu zaman diliminde" dedi. Özkan, gelecek yıl sınava girip girmeme konusunda henüz karar vermediğini ifade ederken, torunun da İstanbul'da iç mimarlık okuyacağını kaydetti.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 70 yaşındaki kasap, torununu teşvik için sınava girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Adalet Bakanı Tunç’a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi Adalet Bakanı Tunç'a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
13:55 Adalet Bakanı Tunç’tan Can Atalay açıklaması: Meclis’in yapabileceği bir şey yok Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok
13:51 Memur maaşlarına ek ikramiye Hesaplara yatacağı tarih netleşti Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti
12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
23:15 Yine rahat durmadı Mauro Icardi’den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım Yine rahat durmadı! Mauro Icardi'den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 15:17:59. #1.11#
SON DAKİKA: 70 yaşındaki kasap, torununu teşvik için sınava girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement