Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı Cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

12.08.2025 10:56
Sahte diploma soruşturmasında şüpheli Ziya Kadiroğlu, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun diplomasının, Alsancak Partisi Başkanı Nuri Çelebi'nin talimatıyla ve ''Cumhurbaşkanı adaylığı için'' talep edildiğini öne sürdü.

Sahte e-imzalarla diploma ve ehliyet düzenleyen suç şebekesi soruşturmasında, II. Abdülhamit'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun diplomasına ilişkin çarpıcı ifadeler ortaya çıktı. Şüpheli Ziya Kadiroğlu, işlemin Alsancak Partisi Başkanı Nuri Çelebi'nin talimatıyla yapıldığını öne sürdü.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Sahte e-imza kullanarak çok sayıda sahte diploma ve ehliyet düzenleyen suç şebekesiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Daha önce, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden aldığı lisans diplomasının iptal edildiği ortaya çıkmıştı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK İSTİYORMUŞ

T24 yazarı Candan Yıldız'ın aktardığına göre; soruşturma dosyasında şüpheli olarak yer alan ve "Ziya hoca" olarak bilinen Ziya Kadiroğlu, Sincan Cezaevi'nden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği ifadede dikkat çekici iddialarda bulundu. Kadiroğlu, işlemi Alsancak Partisi Başkanı Nuri Çelebi'nin talimatıyla gerçekleştirdiğini, Çelebi'nin kendisine, Osmanoğlu'nun ileride Cumhurbaşkanı adaylığı için bu diplomaya ihtiyacı olduğunu söylediğini öne sürdü. Soruşturma kapsamında şebekenin sahte e-imzalarla yalnızca diploma değil, ehliyet ve farklı resmi belgeler de düzenlediği belirtiliyor.

"ASALET İFTİRAYA CEVAP VERMEZ"

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, hakkındaki iddialar için "Son günlerde şahsımı hedef alan iddialar ve karalama kampanyaları karşısında sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü bilirim ki; bazen gerçek, ancak zamanı geldiğinde konuşur. Asalet, iftiraya cevap vermez. Lakin iftirayı atanlar, günü geldiğinde kendi çamurunda boğulur" demişti.

AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Sahte belge çetesi davasının ek klasörlerinde yer alan tutanaklar, skandalın ayrıntılarını gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında mağdur üniversitelerin log kayıtları incelenirken, yapılan usulsüzlüklerin hangi saatlerde gerçekleştirildiği de tespit edildi. Araştırma tutanağına göre; çete üyeleri İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı'na ait e-imzayı kopyalayarak 16 Ağustos 2024 saat 17.20'de sisteme girdi.

BİLGİLERİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Burada 18 Eylül 2000'de kayıt yaptıran ve 3 Temmuz 2004'te mezun olan H.H.A. isimli kişinin TC kimlik numarası ve adı, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun bilgileriyle değiştirildi. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin paylaştığı bilgilere göre; Öğrenci kartına Osmanoğlu'nun fotoğrafı yerleştirilirken, eski kayıtlarda yer alan "danışman" bilgisi ve "bakaya" olarak görünen askerlik durumu ise değiştirilmedi. Böylece sahte mezuniyet kaydı, sistemdeki eski bilgilerin üzerine inşa edildi.

29 DAKİKADA DİPLOMAYI ALDI

Belgelerde, Osmanoğlu adına düzenlenen sahte diplomanın aynı gün saat 17.20'de YÖK sistemine eklendiği, Osmanoğlu'nun da 17.49'dan itibaren e-Devlet üzerinden mobil internet bağlantısıyla defalarca yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması yaptığı kaydedildi.

