AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Adana'nın Saimbey ilçesinde saat 7.09'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü. Vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan depremi değerlendiren Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren açıklama geldi.
Naci Görür resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin Saimbey Fay Zonu'nda olduğunu ve 7'ye varan fay üretim kapasitesinde olduğunu ifade etti. Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Adana, Yeniköy/ Saimbeyli'de 4,6 deprem oldu. Deprem Saimbeyli Fay Zonunda. Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0'ye varan fay üretim kapasitesinde. 6 şubat depremleri ile stres alanı değişimi gösteriyor olabilir. Geçmiş olsun"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin hemen ardından yaptığı açıklamada, "Adana Saimbeyli'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin sahada gerekli taramayı gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Yardibi Mahallesi'nde yola ufak kaya parçaları düşmesi ve birkaç evde sıva dökülmesi haricinde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Yola düşen kayalar ivedilikle temizlenmiştir. Geçmiş olsun Saimbeyli, Allah her türlü afetten ülkemizi korusun."
Son Dakika › Yaşam › Adana'daki 4.5'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren uyarı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)