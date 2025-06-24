Adana\'daki 4.5\'lik depremin ardından Naci Görür\'den endişelendiren uyarı

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Adana'nın Saimbey ilçesinde saat 7.09'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü. Vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan depremi değerlendiren Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren açıklama geldi.

"7'YE VARAN FAY ÜRETİM KAPASİTESİNDE"

Naci Görür resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin Saimbey Fay Zonu'nda olduğunu ve 7'ye varan fay üretim kapasitesinde olduğunu ifade etti. Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Adana, Yeniköy/ Saimbeyli'de 4,6 deprem oldu. Deprem Saimbeyli Fay Zonunda. Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0'ye varan fay üretim kapasitesinde. 6 şubat depremleri ile stres alanı değişimi gösteriyor olabilir. Geçmiş olsun"

YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin hemen ardından yaptığı açıklamada, "Adana Saimbeyli'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

VALİ: DÜŞEN KAYA PARÇALARI VE SIVA DÖKÜLMESİ DIŞINDA OLUMSUZLUK YOK

Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin sahada gerekli taramayı gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Yardibi Mahallesi'nde yola ufak kaya parçaları düşmesi ve birkaç evde sıva dökülmesi haricinde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Yola düşen kayalar ivedilikle temizlenmiştir. Geçmiş olsun Saimbeyli, Allah her türlü afetten ülkemizi korusun."