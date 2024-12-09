Ağrı'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenme: Bir Ölü, Bir Yaralı

Yaşam

AĞRI'da sobadan sızan gazdan zehirlenen Fatma Özbek yaşamını yitirdi, durumu ağır olan eşi Çetin Özbek (56) hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ağrı merkeze bağlı Yurtpınar Mahallesi'nde Özbek ailesinin evinde meydana geldi. Çetin ile eşi Fatma Özbek'ten bugün sabah saatlerinde haber alamayan yakınları, eve girdi. Baygın halde bulunan karı- koca, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftten Fatma Özbek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Çetin Özbek ise Erzurum Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.