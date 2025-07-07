Ahmet Pola, Kolon Kanseri Nedeniyle Hayatını Kaybetti

BURSA'da kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Uzman Jandarma Ahmet Pola (47), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma İkmal Uzman Jandarma 6'ncı Kademeli Çavuş Ahmet Pola'ya, bir süre önce kolon kanseri teşhisi konuldu. 3 çocuk babası Ahmet Pola, tedavi gördüğü Bursa'daki özel hastanede dün hayatını kaybetti.

Ahmet Pola için Orhangazi ilçesinde askeri tören düzenlendi. Yeniköy Mahallesi'ndeki Yeni Camisi'nde düzenlenen törene; İlçe Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın ile askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Uzman Jandarma Ahmet Pola, kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.