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AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor - Son Dakika
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AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor

AKOM, İstanbul'un 8 Ocak pazartesi gününden itibaren Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini duyurdu. Buna göre kentte sıcaklıklar 5-8 derece düşecek, çarşamba günü ise kar yağışı etkili olacak.

04.01.2024 - 11:51,  Güncelleme: 12:06
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AKOM, İstanbul'da sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşeceğini; 9 Ocak Salı günü kentin yükseklerinde, 10 Ocak Çarşamba günü de kent genelinde yağışların kara dönüşmesinin beklendiğini açıkladı.

HAFTA BAŞINDA SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR

Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da İstanbul için kar uyarısı geldi. AKOM'un paylaştığı bilgilere göre, 8 Ocak Pazartesi'den itibaren etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk hava, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olacak. 12 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 16 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklenirken, gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgar, ılık hava getirecek.

9-10 OCAK'TA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Rüzgarın 20-45 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor. Lodosun getirdiği ılık havanın 8 Ocak Pazartesi'ye kadar sürmesi, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Sibirya kökenli sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması, yağmur ile başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak'ta kara dönüşmesi öngörülüyor.

METEOROLOJİ DE KAR UYARISI YAPTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 - 10 Ocak 2024 tarihleri için yayınladığı hava durumu raporuna göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları salıdan itibaren azalacak. Çarşamba günü ise İstanbul dahil birçok yere kar yağacak.

AKOM\'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: görende afat kar tipi fırtına geliyor sanacak 1 günlük lokal kar geçişleri olacak oda hafif serpinti şeklinde Yanıtla 7 2

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SON DAKİKA: AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor - Son Dakika
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