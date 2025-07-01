Ali Altınbaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

ALTINBAŞ Holding Onursal Başkanı ve Altınbaş Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Altınbaş için Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Okan Üniversitesi Onursal Başkanı Bekir Okan, iş adamı Abdulrahim Albayrak gibi iş, siyaset ve eğitim dünyasından çok sayıda isim katıldı. Taziyeleri Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı İmam Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu aile fertleri kabul etti. Altınbaş'ın naaşı, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Altınbaş Üniversitesinin Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini 2008 yılından itibaren üstlenen Altınbaş, üniversitenin uluslararası alanda tanınan bir kurum haline gelmesinde etkili olmuştu. Altınbaş'ın vefatı, başta eğitim camiası olmak üzere birçok çevrede büyük üzüntüyle karşılandı.