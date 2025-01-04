Ali Erbaş\'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti

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TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan, daha gösterime girmeden afişleriyle ülke gündemine oturan Gassal dizisi, ilk sezonuyla izlenme rekorları kırarken, sosyal medyada da binlerce yorum aldı. İkinci sezonu merakla beklenen dizi için dikkat çeken bir yorum da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Merve Safa Erbaş Likoğlu'ndan geldi.

ERBAŞ'IN KIZINDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Diziyi çok beğendiğini ifade eden Likoğlu, "Küfür ve cinsellik içermeyen bir şey çekemiyorsunuz oğlum. O yüzden tir tir titriyorsunuz Gassal tipi diziler çoğalacak da tahtınız devrilecek diye. Titreyin, meheldir" diye yazdı.

ÜSLUBU TEPKİ ÇEKTİ

Ancak Ali Erbaş'ın kızının diziyi yorumlarken kullandığı ifadeler ve üslubu sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Beykoz Müftüsü Muhammed Likoğlu'nun eşi olan ve Beykoz'da vaize olarak görev yapan Merve Safa Erbaş Likoğlu'nun gelen eleştirel yorumlar sonrası paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.