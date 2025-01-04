Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti - Son Dakika
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Yaşam

Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti

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TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan ve ''Ölünce beni kim yıkayacak'' afişleriyle adından söz ettiren Gassal dizisini yorumlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı, üslubu nedeniyle bazı kesimler tarafından eleştirildi.

04.01.2025 11:10
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TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan, daha gösterime girmeden afişleriyle ülke gündemine oturan Gassal dizisi, ilk sezonuyla izlenme rekorları kırarken, sosyal medyada da binlerce yorum aldı. İkinci sezonu merakla beklenen dizi için dikkat çeken bir yorum da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Merve Safa Erbaş Likoğlu'ndan geldi.

ERBAŞ'IN KIZINDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Diziyi çok beğendiğini ifade eden Likoğlu, "Küfür ve cinsellik içermeyen bir şey çekemiyorsunuz oğlum. O yüzden tir tir titriyorsunuz Gassal tipi diziler çoğalacak da tahtınız devrilecek diye. Titreyin, meheldir" diye yazdı.

ÜSLUBU TEPKİ ÇEKTİ

Ancak Ali Erbaş'ın kızının diziyi yorumlarken kullandığı ifadeler ve üslubu sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Beykoz Müftüsü Muhammed Likoğlu'nun eşi olan ve Beykoz'da vaize olarak görev yapan Merve Safa Erbaş Likoğlu'nun gelen eleştirel yorumlar sonrası paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.

Ali Erbaş\'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti

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Son Dakika Yaşam Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat Çevre:
    Tek kelime ile paçavra bunun söylediklerini dikkate almayın bile.. 25 16 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Ali erbaş ve kuzu bence fakirleşsin çünkü fakirler cennete 500 sene önce giderek zenginlerden. 21 20 Yanıtla
  • Mehmet Akengin:
    evet çekemiyorlar almanya gassalı kıskanıyor.. 20 17 Yanıtla
  • abdullah kara:
    kendi fikrini belirtmişsin SON DAKİA.. kız gayet doğru söylüyor.. 20 9 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    Kullandigin uslubun cinsellik argo iceren dizilerden ne farki var hanimefendi.vaizmisiniz kulladiginiz usluo vaizr hanimayakismadi . 8 2 Yanıtla
  • Yunus Kaba:
    babası neki kızı ne olsun normal 1 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    kaşar peyniri 0 0 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    şuan Bu kızın arkadaşları , oğlum küfürü eleştirene bak diye gülüyorlardır . 0 0 Yanıtla
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