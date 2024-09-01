TOKAT\'ta Alzheimer hastası kayboldu, 24 saat sonra bulundu

Yaşam

TOKAT'ta ormanda kaybolan Alzheimer hastası Mehmet Akar (83), jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmasıyla 24 saat sonra bulundu.

Niksar ilçesi Yeşilkaya köyünde yaşayan Alzheimer hastası Mehmet Akar, dün sabah evden ayrıldı. Akar'dan haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler ile köylüler, geniş bir alanda arama çalışması başlattı. Mehmet Akar, 24 saat sonra ormanda bitkin halde bulundu.

Haber: Fatih YILMAZ/ TOKAT,