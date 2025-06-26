Amasra ilçesine bağlı Tavşan Adası mevkisinde, dün akşam saatlerinde zıpkınla balık avlamak için teknesiyle denize açılan Cem Yavuzyiğit, yaklaşık 50 metre açıkta 4 yunusla karşılaştı. Tekneyle yarışır gibi yüzmeye başlayan yunuslar, güzel görüntüler oluşturdu. Yavuzyiğit, yunuslara eliyle ekmek verdi. Bir süre tekne ile suda ilerleyen yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Yavuzyiğit, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Son Dakika › Yaşam › Amasra'da Yunuslarla Eğlenceli Anlar - Son Dakika
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