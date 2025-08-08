Anadolu Parsı Kemer\'de Görüntülendi

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde bir Anadolu parsı görüntülendi. Koruma altındaki türler listesinde en üst sırada olan Anadolu parsı, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Anadolu'nun en önemli yaban hayatı simgelerinden biri olan Anadolu parsı (Panthera pardus tulliana), Kemer Beydağları Sahil Milli Parkı'nda bir kez daha görüntülendi. Çevredekiler tarafından çekilen görüntülerde; Anadolu parsı dağlık bölgede bir süre dolaştıktan sonra ormana doğru giderek gözden kayboldu. Geçen yıl kasım ayında Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde yine bir Anadolu parsı görüntülenmişti.

ZARAR VERMENİN CEZASI 45 MİLYON TL

20'nci yüzyılda neslinin tükendiği düşünülen Anadolu parsı, son yıllarda fotokapan ve cep telefonuyla görüntülendi. Diğer yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün 2025-2026 av dönemi için koruma altına alınan türler listesine en üst sıradan dahil ettiği Anadolu parsının öldürülmesi ya da zarar verilmesi durumunda 45 milyon TL tazminat ayrıca 2 ile 5 yıl hapis ve idari para cezası öngörülüyor.