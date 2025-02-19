Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır

Yaşam

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır" açıklamasında bulundu.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok kentte eğitime ara verildi. İstanbul'da da eğitime ara verilirken; başkent Ankara'da eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

ANKARA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentteki kar yağışının azaldığını belirterek, eğitime ara verilmeyeceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, "İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup ; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.