Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır - Son Dakika
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Yaşam

Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır

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Ankara Valisi Vasip Şahin, kentteki kar yağışının azaldığını belirterek, eğitime ara verilmeyeceğini duyurdu. Vali Şahin, hava şartlarının normalleşmeye başladığını, eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.

19.02.2025 21:55  Güncelleme: 22:33
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Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır" açıklamasında bulundu.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok kentte eğitime ara verildi. İstanbul'da da eğitime ara verilirken; başkent Ankara'da eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

ANKARA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentteki kar yağışının azaldığını belirterek, eğitime ara verilmeyeceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, "İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup ; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır

Haberler.com Özel, Vasip Şahin, Ankara, Gündem, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • barış özcan:
    Tatilin en büyük sebebi trafik. 27 0 Yanıtla
  • Can dostum:
    İstanbul da Boşuna Tatil Yapılmış 19 8 Yanıtla
  • phQy7w98:
    Ankara’da normalde 5 dakikalık yolu 45 dakikada gittik ( Abartmadım) tatil olmalı yani yol ilerlemiyor 24 1 Yanıtla
  • Murat Zor:
    trafik felç olmuş. sabah daha kötü olacak 23 1 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Yollar buz tuttu vali öğrencilere paten dağıtsın 17 1 Yanıtla
  • Hakan Durak:
    Eğitim=rant 7 1 Yanıtla
  • Ahmet Yıldırım:
    Sakarya da saat gece 12 güneş var okullar tatil buraya da el atın ???? 4 0 Yanıtla
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