Antalya'da Motosiklet Kazası: Sergen Gülpınar Hayatını Kaybetti

ANTALYA'da ön tekerini kaldırdığı motosikletle seyir halindeyken önündeki motosiklete temas ederek yola savrulan Sergen Gülpınar (30), yaşamını yitirdi. Gülpınar'ın, 'Motor üzerinde ölürsem küçük, büyük ne kadar motor var ise cenaze aracımın arkasında bana eşlik etsin' vasiyeti de yerine getirildi.

Kaza, dün saat 01.00 sıralarında, Kepez ilçesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Motorcu arkadaşlarıyla yola çıkan saç tasarımcısı Sergen Gülpınar, ön tekerini kaldırdığı motosikletinin kontrolünü kaybedip, önündeki motosiklete temas etti. Yola savrulup, bariyerlere çarpan Gülpınar, kaza yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşlarının ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışması sonrası Gülpınar'ın cenazesi, morga götürüldü. Kaza ise Sergen Gülpınar'ın bir motorcu arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Sergen Gülpınar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gülpınar'ın 'Motor üzerinde ölürsem küçük, büyük ne kadar motor var ise cenaze aracımın arkasında bana eşlik etsin' vasiyeti de yerine getirildi. Kurşunlu Mezarlığı'na giden cenaze aracını, arkasından onlarca motosikletli takip etti. Gülpınar'ın cenazesi, dün ikindi vakti gözyaşlarıyla toprağa verildi.

EŞİNDEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Sergen Gülpınar'ın hamile eşi Dilara Gülpınar'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ise yürek burktu. Gülpınar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Aşk yalnızca seninle güzelmiş. Varlığın kalbime değil, bütün ömrüme hediyeymiş sevgilim. Seninle hayalini kurduğum her şey, çocuklarımız, evimiz, yuvamız, torunlarımız, yapacağımız her şey servet değerinde biriciğim. Sensiz olma düşüncesi aklımın ucundan bile geçmiyor. Aklıma gelince de sanki nefes alamıyor gibiyim. Sen benim hayatımda olduğun sürece aşamayacağım hiçbir zorluk yok. Benim ve ilerde olacak meleklerimizin hayatından hiç gitme sevdiceğim. Hep en sevdiğimiz olacaksın ve hep öyle kal. Seni çok seviyorum."

Haber- Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA, -