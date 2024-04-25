Arı ürünleri satışında yeni dönem - Son Dakika
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Yaşam

Arı ürünleri satışında yeni dönem

Arı ürünleri satışında yeni dönem

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Türk Gıda Kodeksi Arı Ürünleri Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, arı sütü, toz arı sütü, arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeği gibi ürünlere dışarıdan herhangi bir madde eklenemeyecek.

25.04.2024 10:22  Güncelleme: 10:43
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Türk Gıda Kodeksi Arı Ürünleri Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, gıda veya takviye edici gıda olarak piyasaya arz edilen arı ekmeği, arı poleni, arı sütü, ham propolis, propolis, toz arı sütü ve kurutulmuş polen gibi arı ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve piyasaya arzına ilişkin hususlar düzenlendi.

AROMA VERİCİLER DE KULLANILAMAYACAK

Tebliğle, arı sütü ve toz arı sütü, ham propolis ve propolis ile arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeğinin sahip olması gereken ürün özellikleri de belirlendi. Buna göre, arı sütü, toz arı sütü, arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeği gibi ürünlere dışarıdan herhangi bir madde ilave edilemeyecek.

Arı ürünlerinde bulaşanlar, pestisit kalıntıları, veteriner ilaç kalıntılarına dair Türk Gıda Kodeksi'nin ilgili yönetmeliklerinin hükümlerinin uygulanacak. Söz konusu ürünlerde aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılamayacak.

PROPOLİS SADECE TAKVİYE EDİCİ GIDA OLARAK SATILACAK

Tebliğe göre, hijyen, ambalajlama ve piyasaya arz hususlarında da konuyla ilişkili yönetmelikler tatbik edilecek. Propolis tek başına sadece takviye edici gıda olarak piyasaya arz edilecek. Ham propolis ise doğrudan son tüketiciye sunulamayacak.

Toz arı sütü, kurutulmuş arı poleni ve kurutulmuş arı ekmeği dışında arı sütü, poleni ve ekmeği, üretiminden son tüketiciye arz edilene kadar 8 derece ve altı sıcaklıklarda muhafaza edilecek.

Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecilerinin, 6 ay içerisinde bu hükümlere uymaları gerekiyor. Tebliğin yayım tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar 31 Aralık 2025 tarihine kadar piyasada bulunabilecek.

Arı sütü ve polenine katkı maddesi eklenemeyecek
Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Arı ürünleri satışında yeni dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

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