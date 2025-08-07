Astrolog Aysun Koç: Kova dolunayıyla birlikte perde arkası olaylar gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika
Astrolog Aysun Koç: Kova dolunayıyla birlikte perde arkası olaylar gün yüzüne çıkıyor

07.08.2025 16:40
Astrolog Aysun Koç, 9 Ağustos'ta gerçekleşecek Kova dolunayı öncesi etkilerini Haberler.com'da değerlendirdi. Koç, gizli kalmış gerçeklerin açığa çıkacağı ve toplumsal huzursuzlukların artabileceği uyarısında bulundu

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com izleyicileri için 9 Ağustos saat 10:54'te Kova burcunun 16°59'unda gerçekleşecek dolunayın etkilerini yorumladı. Dolunayın yalnızca bireysel ilişkileri değil, toplumsal düzeyde de birçok gelişmeyi tetikleyeceğini ifade eden Koç, özellikle 6 Ağustos'tan itibaren etkilerin kendini göstermeye başladığını belirtti. Bu dönemde gizli kalmış konuların açığa çıkacağını vurgulayan Koç, gökyüzünün oldukça güçlü bir dolunay enerjisi yaydığını söyledi.

GİZLİ KALANLAR ORTAYA ÇIKACAK

Kova dolunayıyla birlikte özellikle bireysel ve toplumsal düzeyde saklanan birçok bilginin gün yüzüne çıkacağını belirten Aysun Koç, "Dolunaylar, eril ve dişil enerjinin çatıştığı gergin süreçlerdir. Bu dolunayda gizlenen olaylar daha fazla saklanamayacak" ifadelerini kullandı. Özellikle sahte diplomalar gibi kamuoyunu etkileyen konuların bu dönemde hızla aydınlanacağına dikkat çekti.

İLİŞKİLERDE KOPUŞLAR VE GERGİNLİKLER

Koç burcundaki Satürn kavuşumu ve karşısındaki Mars etkisine işaret eden Koç, "Gözümüzün önünde perdelenen, kandırıldığımız birçok konu ortaya çıkacak. Bu hem özel ilişkilerde hem de ortaklıklarda geçerli" açıklamasını yaptı. Ayrıca Merkür retrosunun hâlâ devam etmesi nedeniyle anlaşmazlıklar, iletişim kazaları ve dijital aksaklıkların da süreceğini söyledi.

AİLE VE TOPLUMSAL DENGELER SARSILABİLİR

Dolunayın Türkiye haritasının dördüncü evinde gerçekleşeceğini belirten Aysun Koç, "Bu, aile içindeki bilinmeyenlerin su yüzüne çıkabileceğine, aynı zamanda ülke içinde gizli yürütülen bazı işlerin de deşifre olabileceğine işaret ediyor" dedi. İki haftalık süreçte çevremizde birçok çarpıcı gelişmeye şahit olabileceğimizi ifade etti.

EGO SAVAŞLARINA DİKKAT

Dolunay süresince ego çatışmalarının artabileceğini vurgulayan Aysun Koç, "Eğer bu gerilimler kontrol altına alınmazsa, büyük kopuşlara ve kırılmalara neden olabilir. Özellikle ortaklıklar ve aile ilişkilerinde sağduyulu davranmak bu süreçte çok önemli" uyarısında bulundu.

